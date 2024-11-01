·
Carrie Gress, la filósofa que impulsa el antifeminismo radical entre los jóvenes: «Es peor que el comunismo»
Tras años estudiando la raíz del feminismo, la escritora sostiene que su versión actual no es una desviación, sino una consecuencia directa incompatible con el cristianismo
carrie gress
feminismo
comunismo
cristianismo
religión
actualidad
actualidad
#2
DotorMaster
"es peor que el comunismo"
Pues más o menos nos podemos imaginar cuál es su opinión con respecto a ciertos temas de actualidad.
#1
DayOfTheTentacle
"Incompatible con el cristianismo"
Entre sectas anda el juego...
#5
ur_quan_master
Incompatible con el cristianismo es la Ciencia por poner un ejemplo.
#3
Andreham
Las putas cabezas de la gente, señor.
#7
Supercinexin
"Filósofa".
#4
ombresaco
Está diciendo que quien se considere feminista, deberia abandonar el cristianismo.
... o que de facto ya lo ha abandonado, aunque no lo sepa
#6
josiahallen
El feminismo es peor que el cristianismo.
En el cristianismo los malos son los que no abrazan la fe y se someten a las órdenes de la iglesia. Pero siempre les queda la posibilidad de someterse y entonces se les perdona.
En el feminismo los malos son los varones masculinos con pene, que es una circunstancia de nacimiento que no se puede cambiar. No existe ninguna salida. Es por lo tanto más malvado aún.
Si te fijas, TODAS las religiones son así. Se trata de dividir a la gente entre malos y buenos. Esto es lo esencial en una religión y el resto son adornos.
