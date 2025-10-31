La carrera de Periodismo incluirá una asignatura de defensa personal para hacer frente a “los retos informativos que plantea la ultraderecha”

A la luz de las últimas amenazas recibidas por varios comunicadores (Sarah Santaolalla, Elena Reinés o Héctor de Miguel, que ha anunciado su retirada temporal por el acoso al que él y su equipo se ven sometidos), diversas facultades de periodismo han decidido incorporar una asignatura troncal de 12 créditos en defensa personal a fin de preparar a sus estudiantes para los «retos y desafíos informativos» que plantea la ultraderecha.