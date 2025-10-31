edición general
La carrera de Periodismo incluirá una asignatura de defensa personal para hacer frente a “los retos informativos que plantea la ultraderecha”

A la luz de las últimas amenazas recibidas por varios comunicadores (Sarah Santaolalla, Elena Reinés o Héctor de Miguel, que ha anunciado su retirada temporal por el acoso al que él y su equipo se ven sometidos), diversas facultades de periodismo han decidido incorporar una asignatura troncal de 12 créditos en defensa personal a fin de preparar a sus estudiantes para los «retos y desafíos informativos» que plantea la ultraderecha.

Desideratum
Coño, me la han colado. :troll: :troll:

Leon_Bocanegra
Lo suyo sería que tb incluyera clases de periodismo. Los de elmundotoday podrían ofrecerse a darlas , porque últimamente hacen mejor periodismo que la mayoría de medios.

strike5000
¿También incluirán otra sobre "Formas y maneras de sujetar un micrófono y evitar que te lo quiten y arrojen lejos como hace la ultraizquierda"?

Pepepaco
Pues casi mejor que no.
Fijaos que a Román Cuesta le han acusado de agredir a los que fueron a buscarle a la puerta de su casa y le pegaron.
Si unos ultraderechistas vienen a tu casa y te agreden tu obligación es quedarte quieto y dejarte pegar, si les respondes te conviertes en un peligroso terrorista al que hay que encerrar para que no haga daño a los ultraderechistas que vayan a pegarle a la puerta de su casa.


#6 es lo que quieren. El PSOE por qué piensa que le da votos y la derecha por qué son tan subnormales que se creen que a España le gusta esto por qué lo ven en las noticias que ellos mismos pagan.

MiguelDeUnamano
A los estudiantes que opten por especializarse en el periodismo científico se les enseñará también, en una asignatura optativa, a aguantar la respiración cinco segundos antes de contestar a cualquier ignorante.

xD xD xD

pitercio
Pero no servirá para reducir créditos de la troncal de coprofagia.

sat
Gran idea. Yo metería otra asignatura obligatoria de honestidad. Si meten esta que yo digo, la otra se va a hacer imprescindible.

Toponotomalasuerte
la ultraizquierda? Yo diría los blanditos. Por qué lo que habría que hacer con esa escoria es meterla en la puta cárcel, por timadores, estafadores, acosadores, violentos y basura nazi. Era para el enmierdador profesional de #_2


