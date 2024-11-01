Una carrera de F1 sin coches para los espectadores: el innovador enfoque del GP de los Países Bajos

Los organizadores del Gran Premio de los Países Bajos se enorgullecen de exigir que casi todos los 110.000 aficionados esperados cada día de este fin de semana de carrera lleguen en transporte público o en bicicleta. Mientras que otras carreras de F1 dedican grandes hectáreas a los coches de los espectadores —el Gran Premio de Miami ofrece 29 estacionamientos diferentes alrededor del Estadio Hard Rock— en los Países Bajos, convirtieron un estacionamiento para acomodar más bicicletas.
| etiquetas: países bajos , f1 , transporte público , bicicleta , zandvoort
Una carrera de F1 sin coches....
Chapó
Y el estadio Hard Rock de Miami está en plena zona de lo que aquí llamaríamos residencial, todo de casas bajas y distancias kilométricas. Imposible llegar más que en coche. No hay metro y aquello es Estados Unidos.
Una gran enhorabuena por los neerlandeses. Es uno de los muy escasos circuitos donde se puede hacer algo así. Pero en el fútbol por ejemplo si que la gente va… » ver todo el comentario