Una carrera de F1 sin coches para los espectadores: el innovador enfoque del GP de los Países Bajos

Los organizadores del Gran Premio de los Países Bajos se enorgullecen de exigir que casi todos los 110.000 aficionados esperados cada día de este fin de semana de carrera lleguen en transporte público o en bicicleta. Mientras que otras carreras de F1 dedican grandes hectáreas a los coches de los espectadores —el Gran Premio de Miami ofrece 29 estacionamientos diferentes alrededor del Estadio Hard Rock— en los Países Bajos, convirtieron un estacionamiento para acomodar más bicicletas.

#2 Pitchford
A ver si hacemos menos caso a estas carreras consume neumáticos generadoras de micropartículas contaminantes y en todo caso prosperan las de coches eléctricos y autónomos, que por lo menos contribuirán a desarrollar tecnología útil.
0 K 18
Veelicus #4 Veelicus
#2 Las carreras de coches electricos no consumen neumaticos generadores de microparticulas contaminantes... claro claro.
1 K 21
#5 Pitchford
#4 También, también.. por éso digo "en todo caso", por si lo compensan generando alguna tecnología nueva provechosa para los coches del futuro.
0 K 18
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Haz lo que digo no lo que hago
1 K 16
#3 fremen11
#1 Nuevo enfoque?? Cuanto gasta un F1 en todo el proceso, entrenamiento, clasificatorias y la carrera en si??
0 K 10
Lekuar #8 Lekuar *
#3 Una barbaridad más que un coche normal, pero solo hay 20 de esos coches en todo el mundo, de los normales hay unos 1.500 millones.
0 K 6
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#3 a mi que me cuentas?
0 K 6
#7 Marisadoro *
¡Buen titular!
Una carrera de F1 sin coches....
Chapó
0 K 12
Connect #6 Connect *
Como los de Montmeló pretendan que la gente vaya en bicicleta desde Barcelona, las carcajadas se oirán desde París... xD
Y el estadio Hard Rock de Miami está en plena zona de lo que aquí llamaríamos residencial, todo de casas bajas y distancias kilométricas. Imposible llegar más que en coche. No hay metro y aquello es Estados Unidos.

Una gran enhorabuena por los neerlandeses. Es uno de los muy escasos circuitos donde se puede hacer algo así. Pero en el fútbol por ejemplo si que la gente va…   » ver todo el comentario
0 K 10

