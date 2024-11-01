Una carrera de F1 sin coches para los espectadores: el innovador enfoque del GP de los Países Bajos

Los organizadores del Gran Premio de los Países Bajos se enorgullecen de exigir que casi todos los 110.000 aficionados esperados cada día de este fin de semana de carrera lleguen en transporte público o en bicicleta. Mientras que otras carreras de F1 dedican grandes hectáreas a los coches de los espectadores —el Gran Premio de Miami ofrece 29 estacionamientos diferentes alrededor del Estadio Hard Rock— en los Países Bajos, convirtieron un estacionamiento para acomodar más bicicletas.