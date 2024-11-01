edición general
[EN] ¿Es un Intel N100 mejor compra que una Raspberry Pi?

Jeff Geerling compara el Intel N100 mini PC con la Raspberry Pi 5 para ver cual es mejor opción

#3 guillersk
Si, de cabeza.

La raspi ha intentado crecer, pero igual que lo ha hecho en prestaciones lo ha hecho en precio

Ahora es el más malo de los miniordenadores, juntando precio / potencia
javierchiclana #5 javierchiclana
Tenemos un N5000 desde hace 7 años... un antecesor del N100 y supercontento. Tiene refrigeración pasiva (irrompible). Perfecto para navegación y ofimática.
Black_Txipiron #6 Black_Txipiron
#5 y botón de apagado... Que RP no puede decir lo mismo.
spacos #1 spacos
Yo tengo un N100 con 16 gigas de RAM (120 euretes) de mini server y le da 1000 vueltas a la basura del raberry pi5...
#2 kreator
Si, sin duda.
rnd #4 rnd
Cualquier thinclient de segunda mano le da mil vueltas a la raspberry pi y mucho más barato, y si quieres hacer cosas con GPIO mejor usar un ESP32 o similar que están tirados.
