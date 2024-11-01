edición general
«Bloquearemos toda Europa»: los estibadores de Génova irán a la huelga para proteger la flotilla hacia Gaza

Los estibadores de Génova respondieron este lunes a las amenazas de Israel de utilizar leyes antiterroristas para encarcelar a las tripulaciones de la flotilla con destino a Gaza. En solidaridad internacionalista, convocan una huelga internacional si Israel ataca los barcos.

javibaz #1 javibaz
Un buen paso. Así si.
#2 Leon_Bocanegra
Mis respetos a estos señores! Bravo!
TipejoGuti #3 TipejoGuti
Si bloqueamos el comercio, mañana nuestros gobiernos bloquean a Israel.
Para bloquear el comercio, prácticamente basta con bajar a la calle, elegir tu carretera y cortarla.
Para cortar una carretera o autovía gorda, simplemente tienes que pasar por una salida cercana con un paso de peatones...y no dejar de pasar durante horas. La salida se bloquea y la obstrucción llega a la carretera.
Joder, la de veces que lo he pensado...
