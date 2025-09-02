edición general
Pedro Sánchez pone en su sitio, por fin, a Ayuso en RTVE: "La deja en una posición y en un nivel de escasos recursos dialécticos y de una enorme frustración"

"El 'me gusta la fruta' es lo que tenemos que desterrar de la dialéctica política. Porque eso en qué posición deja a la persona que lo dice, desde luego lo deja en una posición y en un nivel de escasos recursos dialécticos y de una enorme frustración, porque al final son las ideas, la forma de expresarse lo que hace que las personas puedan ser persuadidas por sus dirigentes o líderes políticos",

Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Perro, olvídate del "me gusta la fruta".
Ahora se viene: "Me gustan las pringles!".
Que viene a ser lo mismo.
#8 Meinhard
#2 De que va esto de las pringles?
victorjba #9 victorjba
#8 Eso me gustaría saber xD
Sandilo #1 Sandilo *
y de una enorme frustración,”

Si Ayuso convocara elecciones ampliaría aún más su holgada mayoría absoluta mientras que Sánchez, envuelto en varios casos famiiiares y sus íntimos de confianza de imputación por corrupción, admite abiertamente que si convoca elecciones las perdería.

¿Y la frustración es de Ayuso? Menuda proyección te has marcado, Pedro.
DaniTC #3 DaniTC
#1 sí, lo de la mujer en Quirón, ¿No?
#4 kasianowsky
#1 Que pena no?. Que una persona así gane con mayoría absolutisíma. Igual que Trump en EU.
LázaroCodesal #5 LázaroCodesal
#1 Mil millones de moscas no pueden equivocarse.....
Romfitay #6 Romfitay
#1 Es cierto que el PSOE perdería las elecciones ahora mismo y que eso debe ser frustrante para ellos, pero su sentencia tiene otro sentido.

La frustración de la que habla es la de quien, por no encontrar argumentos persuasores, se frustra y tira por la calle del medio del insulto directo.
#7 Meinhard
#1 Ayuso es hija del pinganillo, y detrás esta M.A.R. Triunfa porque vende eslóganes fáciles, esta en contra de un supuesto enemigo que destruye España y tiene un aparato de propaganda que no tiene nadie mas. Luego si rascas y ves lo que hace, te das cuenta que no hace nada útil para sus ciudadanos (exceptuando los del barrio de Salamanca y los latinos de bien), pero eso no vende, siempre las cañitas, la fiesta y las gilipolleces venden mas.
