Pedro Sánchez pone en su sitio, por fin, a Ayuso en RTVE: "La deja en una posición y en un nivel de escasos recursos dialécticos y de una enorme frustración"  

"El 'me gusta la fruta' es lo que tenemos que desterrar de la dialéctica política. Porque eso en qué posición deja a la persona que lo dice, desde luego lo deja en una posición y en un nivel de escasos recursos dialécticos y de una enorme frustración, porque al final son las ideas, la forma de expresarse lo que hace que las personas puedan ser persuadidas por sus dirigentes o líderes políticos",
| etiquetas: pedro sánchez , ayuso , insultos , me gusta la fruta
Ahora se viene: "Me gustan las pringles!".
Que viene a ser lo mismo.
Si Ayuso convocara elecciones ampliaría aún más su holgada mayoría absoluta mientras que Sánchez, envuelto en varios casos famiiiares y sus íntimos de confianza de imputación por corrupción, admite abiertamente que si convoca elecciones las perdería.
¿Y la frustración es de Ayuso? Menuda proyección te has marcado, Pedro.
La frustración de la que habla es la de quien, por no encontrar argumentos persuasores, se frustra y tira por la calle del medio del insulto directo.