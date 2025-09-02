Pedro Sánchez pone en su sitio, por fin, a Ayuso en RTVE: "La deja en una posición y en un nivel de escasos recursos dialécticos y de una enorme frustración"  

"El 'me gusta la fruta' es lo que tenemos que desterrar de la dialéctica política. Porque eso en qué posición deja a la persona que lo dice, desde luego lo deja en una posición y en un nivel de escasos recursos dialécticos y de una enorme frustración, porque al final son las ideas, la forma de expresarse lo que hace que las personas puedan ser persuadidas por sus dirigentes o líderes políticos",