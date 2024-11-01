edición general
15 meneos
13 clics
A bordo del Bribón, Juan Carlos I se une a la flotilla de Gaza creyendo que es una competición

A bordo del Bribón, Juan Carlos I se une a la flotilla de Gaza creyendo que es una competición

Don Juan Carlos I se presentó ayer domingo en el puerto de Barcelona a bordo de su velero Bribón para incorporarse a la Global Sumud Flotilla, cuyo objetivo es romper el asedio en la Franja de Gaza. El emérito, sin embargo, estaba convencido de que se trataba de una competición a la que no quería faltar.

| etiquetas: juan carlos i , campechano , monarquía , bribón , regatas , gaza
13 2 0 K 95 ocio
4 comentarios
13 2 0 K 95 ocio
Thornton #1 Thornton
«No podemos descartar que Israel bombardee el Bribón», señalaban esta mañana fuentes de La Zarzuela sin aclarar si lo consideran un riesgo o una esperanza. xD xD xD
2 K 32
ronko #3 ronko
El que le puso el nombre al barco, sabía para quién iba a ser.
1 K 26
Jaime131 #2 Jaime131
Cuidado, gazaties, que ese es más de coger que de dar.
0 K 11
#4 MPR
Nah, tal ven pensara que es una competición... pero de mugrosos.

Por una vez EMT no me la cuela, si no van todos engominados y con Rayban no se les acerca, que de otra cosa no pero de clases sociales sabe un rato.
0 K 7

menéame