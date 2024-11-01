A bordo del Bribón, Juan Carlos I se une a la flotilla de Gaza creyendo que es una competición

Don Juan Carlos I se presentó ayer domingo en el puerto de Barcelona a bordo de su velero Bribón para incorporarse a la Global Sumud Flotilla, cuyo objetivo es romper el asedio en la Franja de Gaza. El emérito, sin embargo, estaba convencido de que se trataba de una competición a la que no quería faltar.
Por una vez EMT no me la cuela, si no van todos engominados y con Rayban no se les acerca, que de otra cosa no pero de clases sociales sabe un rato.