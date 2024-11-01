La jueza de la dana revela que un abogado grabó "subrepticiamente" a su marido y su hija menor en la sala de vistas

Abre pieza separada para ver si cabe sanción al letrado de Argüeso y lamenta la "campaña difamatoria" y un "machismo atroz" contra ella. La magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que instruye la causa penal de la dana, revela en un auto que un abogado grabó "subrepticiamente" a su marido, que es también juez, y a su hija menor de edad, en la sala de visitas tras unas declaraciones, cuando siguió utilizando el sistema webex con la cámara.