La jueza de la dana revela que un abogado grabó "subrepticiamente" a su marido y su hija menor en la sala de vistas

Abre pieza separada para ver si cabe sanción al letrado de Argüeso y lamenta la "campaña difamatoria" y un "machismo atroz" contra ella. La magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que instruye la causa penal de la dana, revela en un auto que un abogado grabó "subrepticiamente" a su marido, que es también juez, y a su hija menor de edad, en la sala de visitas tras unas declaraciones, cuando siguió utilizando el sistema webex con la cámara.
Da igual que sea Perro Chanches, una jueza o quién sea. Es la consecuencia de ser arbitrarios por interés.
El que pueda hacer que haga.
Están instalados en un neofranquismo impune que heredaron y del que este país no se limpió nunca, y así pasa ahora: mierdas por todos lados.
madre de Dios lo bien que iría España. hasta votarían más al PP (y al PSOE)
Ya que la judicatura no puede verse atacada por los políticos, ni viceversa.
Zapatero a sus zapatos, y que bien nos iría a todos.
La jueza tiene que tener mucho cuidado, van a empezar a decir que se salta normas, que va contra la GC y al final dirán que va en contra del PP y que está politizando el caso, lo mismo que los incendios.
Vi un trozo de un video de antes del verano del programa de Griso y tenía a esa de Objetive que sale en esos programas, y Griso no sé qué le preguntaba sobre este tema y la otra bla, bla, bla, y acaba diciendo que el marido de la jueza no sé… » ver todo el comentario
Ojalá tome las medidas oportunas.
De hecho hoy, la suma de los votantes de PP + Vox+ PXXE tiene tanta mayoría, que podríamos decir que solo hay una España.
Y en muchos casos se puede sumar a PNV y Junts como parte del mismo sistema que los tres anteriores, convirtiendo a la otra parte, al resto, en una anécdota.
Según parece está bien que entre ellos se produzcan intromisiones, pero lo que los ciudadanos opinen de ellos ya no es de recibo, con el espectáculo mediático que están organizando.