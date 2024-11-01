edición general
La jueza de la dana revela que un abogado grabó "subrepticiamente" a su marido y su hija menor en la sala de vistas

Abre pieza separada para ver si cabe sanción al letrado de Argüeso y lamenta la "campaña difamatoria" y un "machismo atroz" contra ella. La magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que instruye la causa penal de la dana, revela en un auto que un abogado grabó "subrepticiamente" a su marido, que es también juez, y a su hija menor de edad, en la sala de visitas tras unas declaraciones, cuando siguió utilizando el sistema webex con la cámara.

Mangione #8 Mangione
Ya se ha dicho mil veces. Se lo hicieron a Pablo Iglesias e Irene Montero... que eran vicepresidente del gobierno y ministra del gobierno... por tanto ahora creen que lo pueden hacer con cualquiera.

Da igual que sea Perro Chanches, una jueza o quién sea. Es la consecuencia de ser arbitrarios por interés.
El que pueda hacer que haga.

Están instalados en un neofranquismo impune que heredaron y del que este país no se limpió nunca, y así pasa ahora: mierdas por todos lados.
37 K 322
#11 diablos_maiq
#8 y antes a Egin , a Egunkaria, a Arnaldo Otegi, a Sandro Rosell...
17 K 177
Cehona #22 Cehona
#11 No pidieron con María Victoria Rosell Aguilar, pero si con Baltasar Garzón Real.
0 K 11
Veelicus #1 Veelicus
Una valiente contra la mafia, le deseo suerte, pero esta claro que nunca medrara en la judicatura española
32 K 263
ManuLovera #25 ManuLovera
#1 no hay que desearle suerte. Hay q apoyarla y protegerla. No hay que esconderse. Contra este asco de mafia hay que ir a saco y todos juntos y no dejar solos a los que nos defienden y arriesgan todo por todos nosotros.
3 K 20
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Van a por ella o su familia como sea, los ultras del PP y Vox no van a parar.
23 K 217
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
¿Vaya y por qué querrán que la jueza no haga su trabajo? ¿No estarán encubriendo una masacre?
19 K 186
Catacroc #6 Catacroc
En condiciones normales deberiamos hablar de un "exabogado". Eso se lo haces a otro juez y la teniamos liada gorda.
14 K 155
inerte #13 inerte
#6 No estaba Rubén Gisbert en este caso...
0 K 9
cocolisto #12 cocolisto
¿Y donde está la UCO?.¿Persiguiendo a los autores?.¿Grabando tal vez a ésta juez?.
7 K 90
Harkon #2 Harkon *
Suerte con los fachos
5 K 74
#7 perica_we
si todos éstos esfuerzos "para afinar" se pusieran en no hacer corruptelas o gestionar mejor.......
madre de Dios lo bien que iría España. hasta votarían más al PP (y al PSOE)
4 K 45
#9 Ezkerro80
#7 Ojalá fuese así, el estado debería de actuar contundentemente en estos casos, para demostrar cierta independencia de poderes.
Ya que la judicatura no puede verse atacada por los políticos, ni viceversa.
Zapatero a sus zapatos, y que bien nos iría a todos.
1 K 13
#10 perica_we *
#9 los 3 poderes.... que se han convertido en 1.... y corrupto además.
2 K 20
#14 Anais33
Luego se enfadan si el presi dice que la justicia está politizada a la derecha . Amigos nos vemos haciendo la maleta
4 K 41
Malinke #23 Malinke
A ver la actuación del CGPJ, a ver en qué queda esto.
La jueza tiene que tener mucho cuidado, van a empezar a decir que se salta normas, que va contra la GC y al final dirán que va en contra del PP y que está politizando el caso, lo mismo que los incendios.
Vi un trozo de un video de antes del verano del programa de Griso y tenía a esa de Objetive que sale en esos programas, y Griso no sé qué le preguntaba sobre este tema y la otra bla, bla, bla, y acaba diciendo que el marido de la jueza no sé…   » ver todo el comentario
2 K 18
#24 Leon_Bocanegra
#23 supongo que la de The Objetive (bulo) sera la sinvergüenza de Ketty Garat.
0 K 11
Malinke #26 Malinke
#24 la vi varias veces, pero no sé el nombre. Otra al servicio del sistema y del PP.
0 K 11
#16 Leon_Bocanegra
Ni siquiera alcama tiene webos a venir a justificar esto
1 K 14
Kantinero #5 Kantinero
Sra Jueza, pídale ayuda a Camps
0 K 10
Andreham #15 Andreham
Es cuestión de tiempo, todas estas migajas quedarán en nada en cuanto toquen hueso.
0 K 8
#18 capitansevilla
Pues parece (y deseo) que no le van a tocar los ovarios.
Ojalá tome las medidas oportunas.
0 K 8
#17 mariopg
en la realidad, hay más tensión entre las dos españas que entre eeuu y rusia
0 K 8
#19 perej *
#17 no hay dos Españas. Nunca las hubo.

De hecho hoy, la suma de los votantes de PP + Vox+ PXXE tiene tanta mayoría, que podríamos decir que solo hay una España.

Y en muchos casos se puede sumar a PNV y Junts como parte del mismo sistema que los tres anteriores, convirtiendo a la otra parte, al resto, en una anécdota.
0 K 10
#20 Emotivo
Todos los que pueden están haciendo lo que pueden, los políticos haciendo justicia, la prensa haciendo política, parte de la justicia creando alarma social, En fin es como un golpe de estado entre bambalinas.
0 K 7
#21 Emotivo
Los jueces estrella ya no son como los de antes, son otra cosa.
Según parece está bien que entre ellos se produzcan intromisiones, pero lo que los ciudadanos opinen de ellos ya no es de recibo, con el espectáculo mediático que están organizando.
0 K 7

