edición general
11 meneos
161 clics
Carrera en coches de madera. Alausi 2021 | Edwin López

Carrera en coches de madera. Alausi 2021 | Edwin López  

Carrera de coches itinerante por gravedad que se realiza en Ecuador. La del envío con un desnivel de 650 metros.

| etiquetas: carrera , coche , madera , gravedad , ecuador
9 2 0 K 76 ocio
9 comentarios
9 2 0 K 76 ocio
OCLuis #2 OCLuis
Cuidado con esos videos que enganchan más que los de las clínicas reventando granos o los de las batallas en Epic Battle Simulator.
2 K 43
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#2 #5 creo que es en Luarca donde hay una carrera anual de coches así
ort-ort.com/el-sabado-se-celebra-la-carrera-autos-locos-de-luarca/
0 K 20
SMaSeR #4 SMaSeR *
Jodo si que tienen fuerza, ha levantado un puto todo terreno que estaba parao xD.
De madera mis cojones.
1 K 22
javierchiclana #5 javierchiclana *
Están putolokos jaja. Mola mucho la infografía que muestra el posicionamiento en el circuito, velocidad y altura... se lo toman en serio. Y ecológico, cero gasolina y fertilizante orgánico en algunas cunetas. xD
1 K 17
#3 kaos_subversivo
Desnivel en metros, toma ya!
Cuanto será en Bernabéus?
0 K 11
Aokromes #1 Aokromes
anda como las goitiberas
0 K 10
berkut #6 berkut
Joder, ir a 100km/h en un cacharro de esos debe ser acojonante... (las hostias también).

Desde luego, más ecológico que cualquier carrera de autos a motor
0 K 10
Aokromes #8 Aokromes
#6 pues, imaginate hacerlo con rodamientos de acero como las goitiberas "de verdad" xD
1 K 20
SMaSeR #9 SMaSeR
#8 Los mas abueles del lugar aun los llamaran cojinetes.
0 K 7

menéame