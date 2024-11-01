Carlos Sánchez Mato y el rescate a los bancos  

Lo que intentan las entidades, con éxito total, es que que no se sepa. De hecho, ¿qué piensa la gente de lo que ocurrió en el rescate bancario? Para empezar, lo que te dicen la mayoría si se llega a sacar el tema en un medio de comunicación de masas : "Bueno, vamos a ver. Fueron las cajas, el rescate fue a las cajas." Eso es falso. Claro que las cajas fueron, diríamos, la gacela más débil de la manada y que fueron las que cayeron, pero el rescate fue a la totalidad del sector bancario.