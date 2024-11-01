“Carlos y Gorda” generan indignación en el Camino de Santiago

Hace un mes, los últimos 100 kilómetros del Camino Francés se convirtieron en un lienzo involuntario para los nombres “Gorda y Carlos”, escritos con rotulador permanente en prácticamente todos los mojones que señalizan la ruta hacia Santiago de Compostela. Lo que podría haber pasado como una anécdota menor se transformó en un clamor colectivo: peregrinos de todas partes denunciaron el hecho en redes sociales, sorprendidos y molestos ante un acto que consideran incívico y dañino para el patrimonio del Camino.