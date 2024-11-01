edición general
“Carlos y Gorda” generan indignación en el Camino de Santiago

Hace un mes, los últimos 100 kilómetros del Camino Francés se convirtieron en un lienzo involuntario para los nombres “Gorda y Carlos”, escritos con rotulador permanente en prácticamente todos los mojones que señalizan la ruta hacia Santiago de Compostela. Lo que podría haber pasado como una anécdota menor se transformó en un clamor colectivo: peregrinos de todas partes denunciaron el hecho en redes sociales, sorprendidos y molestos ante un acto que consideran incívico y dañino para el patrimonio del Camino.

manzitor #1 manzitor
Lo llaman peregrinación pero es un parque temático (el camino francés desde Sarria al menos).
woody_alien #4 woody_alien
#1 Se llenan la boca de "patrimonio" mientras el patrimonio real se muere de asco ... www.youtube.com/watch?v=l52tzOdmoqM
bronco1890 #5 bronco1890
He tenido la suerte de hacérmelo tanto andando como en bici y es como todos los sitios: la mayoría de los que te vas a encontrar son educados y respetuosos con el entorno, pero entre tanta gente es inevitable que te cruces con un imbécil como el tal "Carlos y Gorda".
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
Vaya par de mojones.
Sawyer76 #3 Sawyer76 *
Ojala lo pillasen y le hicieran limpiar todas y cada una de las pintadas además de la multa correspondiente.
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#3 Deberian empezar a buscar en los registros de los albergues por:
- Una pareja de hombre y mujer que viaja junta
- Él se llama Carlos
- Son argentinos
- Ella no esta gorda
