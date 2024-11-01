Cargos de la Junta comparten un vídeo que intenta vincular a Amama con el PSOE tras la crisis de los cribados

Un vídeo intenta vincular a la asociación Amama con Pedro Sánchez y el PSOE. En las imágenes que acompañan a estas líneas, puede verse a mujeres que forman parte de la asociación fotografiándose con el presidente del Gobierno o con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. laSexta puede confirmar que algunos miembros de la Junta de Andalucía han compartido el vídeo en las últimas horas, del que se desconoce el autor.