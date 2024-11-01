edición general
Cargos de la Junta comparten un vídeo que intenta vincular a Amama con el PSOE tras la crisis de los cribados

Un vídeo intenta vincular a la asociación Amama con Pedro Sánchez y el PSOE. En las imágenes que acompañan a estas líneas, puede verse a mujeres que forman parte de la asociación fotografiándose con el presidente del Gobierno o con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. laSexta puede confirmar que algunos miembros de la Junta de Andalucía han compartido el vídeo en las últimas horas, del que se desconoce el autor.

colipan #2 colipan
Lo del PP es para una ilegalización express, es una vergüenza de partido, bueno es una mafia por el poder y el dinero
7
#3 Jarod_mc
#2 es una red criminal disfrazada de políticos
2
luspagnolu #7 luspagnolu
¿Pueden ser todavía más miserables? Sí, siempre.
1
unlugar #4 unlugar
"No caigas en la trampa. Que nadie te engañe. Están utilizando la causa del cáncer de mama para hacer política"
Desde luego que lo es en el sentido de que a ver si la gente se da cuenta de que votar al PP es contrario a la supervivencia. No hay gestión que hagan que no esté costando vidas humanas.
Miserables de mierda.
2
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Hay que ser basura humana para hacer ésto.

Tipico de la derecha española, los más miserables de entre los miserables.
1
A.more #5 A.more
Son más una secta. Roban y aún así les rezan en las elecciones
1
yoma #1 yoma
Dando palos de ciego. Las evidencias no se pueden esconder.
1
#8 rekus
Cómo será de burdo y vergonzoso que aún no han comentado Alcama y/o Maragatol.
0
#9 tobruk1234
Les ha faltado que estan financiadas por venezuela y son miembras de eta. Dales tiempo seguro que son capaces de superarse estos del PP
0

