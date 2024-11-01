·
Las carga el diablo: Campofrío pide concordia mientras reparte veneno
Se pongan como se pongan los equidistantes, lo del anuncio de Campofrío no tiene ni medio pase
|
etiquetas
:
campofrío
,
ana rosa
,
anuncio
4
1
0
K
6
opinion
3 comentarios
relacionadas
#1
alkalin
Por lo pronto ya sabemos que marca no comprar.
3
K
44
#3
Dramaba
#1
Entre estos y los del El Pozo...
0
K
11
#2
SeñorPresunciones
*
Yo lo que flipo es como se presta la gente a participar en esa basura reaccionaria. Ya les pueden pagar bien a cambio de perder su puto alma.
1
K
19
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
