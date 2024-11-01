«La cara del diablo»: Stephen Miller, el diseñador detrás de las políticas migratorias más racistas de Trump

Stephen Miller, una figura central y a menudo sombría en la administración de Donald Trump, ha sido identificado como el motor ideológico detrás de algunas de las políticas más controvertidas de la era Trump. Descrito por muchos como el asesor más leal, peligroso e invisible de Trump, su influencia ha sido clave para transformar visiones extremas en directivas gubernamentales. Orígenes y formación ideológica Criado en una familia acomodada de Santa Mónica, Miller desarrolló su identidad política de ultraderecha desde una edad temprana.