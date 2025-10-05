edición general
12 meneos
24 clics
Stephen Miller: el arquitecto del miedo de la Administración Trump

Stephen Miller: el arquitecto del miedo de la Administración Trump

Detrás de cada memorando, directiva, proclamación y orden ejecutiva de dudosa constitucionalidad que Trump firma casi a diario, se esconde la autoría de Stephen Miller. La influencia del subdirector de gabinete de la Casa Blanca en la agenda de la Administración supera con creces a la de su propia jefa, Susie Wiles, quien dirigió la campaña del republicano. Miller es uno de los hombres de mayor confianza del presidente, como demuestra que fue uno de los pocos miembros del gabinete que sobrevivió a las recurrentes purgas de su 1er mandato.

| etiquetas: stephen , miller , arquitecto , miedo , trump
11 1 0 K 133 actualidad
1 comentarios
11 1 0 K 133 actualidad
Blooder #1 Blooder
Clavadito a Lex Luthor pero más hijoputa.
0 K 6

menéame