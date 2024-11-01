Candidato a gobernador de Florida es acusado de atacar a dos adultos mayores

El republicano Kevin Cichowski, quien se había postulado a la gobernación de Florida, fue arrestado después de presuntamente agredir a dos personas de edad avanzada, según la Oficina del Alguacil del condado de Flagler, en el noreste del estado. Cichowski, de 46 años, fue acusado de dos cargos de asalto agravado con un arma mortal, agresión a una persona mayor de 65 años, agresión agravada con un arma mortal, manipulación de un testigo, y dos cargos de robo por arrebato súbito.
