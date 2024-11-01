El canciller alemán Merz afirma que Trump no tiene "ninguna estrategia" en Irán: "Toda una nación está siendo humillada"

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha afirmado este lunes durante un debate con estudiantes de una escuela secundaria en Marsberg, en la región de Sauerland, que no cree que Estados Unidos pueda poner fin a la guerra en Irán "rápidamente", según declaraciones recogidas por el Frankfurter Allemaigne Zeitung. Merz ha argumentado que los iraníes son "obviamente más fuertes de lo esperado" y que los estadounidenses no tienen "una estrategia realmente convincente en las negociaciones".