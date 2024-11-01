edición general
17 meneos
23 clics
El canciller alemán Merz afirma que Trump no tiene "ninguna estrategia" en Irán: "Toda una nación está siendo humillada"

El canciller alemán Merz afirma que Trump no tiene "ninguna estrategia" en Irán: "Toda una nación está siendo humillada"

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha afirmado este lunes durante un debate con estudiantes de una escuela secundaria en Marsberg, en la región de Sauerland, que no cree que Estados Unidos pueda poner fin a la guerra en Irán "rápidamente", según declaraciones recogidas por el Frankfurter Allemaigne Zeitung. Merz ha argumentado que los iraníes son "obviamente más fuertes de lo esperado" y que los estadounidenses no tienen "una estrategia realmente convincente en las negociaciones".

| etiquetas: merz , alemania , irán , eeuu , trump , guerra
15 2 0 K 166 actualidad
7 comentarios
15 2 0 K 166 actualidad
#1 Grahml
Sólo espero que Alemania no haya descubierto esto ahora, después de 2 meses de guerra o sea lo que sea esta mierda.
2 K 55
#5 pirat
#1 merzda
0 K 9
#3 Assoka *
Alemania encadenando éxitos y señalando la paja en el ojo ajeno:

-Les joden el gasoducto
-Cierran las nucleares
-Colaboran con el genocidio palestino
-Reprimen el antisionismo
-Y ahora se dan cuenta de que EEUU está siendo humillada.

Ahora falta que pongan a la extremista líder de los verdes a contarnos a los europeos qué bonito es quemar carbón y lo necesarios que son los aranceles a China. Auténtico orgullo alemán.
3 K 45
Gry #6 Gry
A los EEUU se les cae la baba por poder vender su petróleo a 200$ el barril y echarle las culpas a Irán. No tienen prisa.
0 K 20
#4 Pitchford
Solo está siendo humillada una parte de Usa, los imperialistas y sus seguidores.
0 K 17
#2 DotorMaster
Badum tss
0 K 10
#7 ver98
Si alguna vez tienes dudas sobre el fascismo; mira al gobierno de Alemania, ellos te mostrarán el camino, siempre.
0 K 9

menéame