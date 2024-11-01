edición general
Las canas podrían ser el mecanismo secreto de defensa de tu cuerpo contra el cáncer

Esto cambia la forma en que vemos cosas como las canas o el cáncer de piel. No son eventos separados, sino posibles resultados de cómo responden las células madre al estrés.
Ojo: el estudio no dice que tener canas evita el cáncer. Pero sí muestra que perder esas células por seno-diferenciación puede ser una forma de protección natural del cuerpo.
Eliminar células madre dañadas a tiempo puede ayudar a evitar que se vuelvan cancerosas. Es como una limpieza biológica para mantener el equilibrio.

karakol #1 karakol
Los calvos están condenados. :troll:
pepel #2 pepel
#1 Artículo dedicado a M.A.R.
alcama #3 alcama
#1 Los calvos también tienen canas, a ver cómo te lo explico ....
#4 Grahml *
Ya está en la entradilla, pero lo destaco en el hilo también:

"Ojo: el estudio no dice que tener canas evita el cáncer. Pero sí muestra que perder esas células por seno-diferenciación puede ser una forma de protección natural del cuerpo.

Eliminar células madre dañadas a tiempo puede ayudar a evitar que se vuelvan cancerosas. Es como una limpieza biológica para mantener el equilibrio."
