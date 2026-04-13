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Canarias exige al Estado un plan de choque para las Islas ante el posible desabastecimiento de queroseno

Canarias exige al Estado un plan de choque para las Islas ante el posible desabastecimiento de queroseno

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, expresó este lunes la "máxima preocupación" del Ejecutivo regional por la escalada bélica en Oriente Medio. Ante la volatilidad de los mercados y las advertencias de operadores turísticos y aéreos sobre un posible desabastecimiento de combustible que puede afectar de lleno a las Islas, totalmente dependientes de la movilidad aérea y marítima, el Gobierno de Canarias ha activado de manera inmediata una batería de escritos dirigidos al Gobierno del Estado.

| etiquetas: canarias , queroseno , aviones , turismo
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4 comentarios
9 2 0 K 120 actualidad
millanin #1 millanin
Que se quejen a Trump y por alusiones a sus socios peperos.
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elgenares #2 elgenares
#1 De eso, ni hablar.

Si, en unas semanas, se empiezan a cancelar vuelos por falta de queroseno, será responsabilidad exclusiva del gobierno de España, que no sabe gestionar bien... y da igual que se estén cancelado vuelos en otros países a la misma vez. Los problemas serán debidos a que tenemos un gobierno comunista bolivariano etarra, que quiere hundirnos a todos.
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
Que suerte tiene este gobierno que nada depende de él.
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sotillo #4 sotillo
#3 La suerte la tiene el que no gobierna por que no quiere, claro que si quisieran demostrar como hay que gobernar para hacerlo bien podrían demostrarlo en cualquiera de las muchas comunidades en las que gobiernan, pero se ve que ni esto lo hacen bien y lo único que han logrado es demostrar que cuando sucede algo aumentan el desastre y al final tienen que recurrir siempre al Estado
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menéame