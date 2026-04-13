Canarias exige al Estado un plan de choque para las Islas ante el posible desabastecimiento de queroseno

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, expresó este lunes la "máxima preocupación" del Ejecutivo regional por la escalada bélica en Oriente Medio. Ante la volatilidad de los mercados y las advertencias de operadores turísticos y aéreos sobre un posible desabastecimiento de combustible que puede afectar de lleno a las Islas, totalmente dependientes de la movilidad aérea y marítima, el Gobierno de Canarias ha activado de manera inmediata una batería de escritos dirigidos al Gobierno del Estado.