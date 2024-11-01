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Canadá podría unirse a la UE, afirma el ministro de Asuntos Exteriores francés. [eng]

Canadá podría unirse a la UE, afirma el ministro de Asuntos Exteriores francés. [eng]

Los comentarios, a medio camino entre el humor y la broma, sobre la posible adhesión de Canadá al bloque se han vuelto habituales a medida que Ottawa se adapta al deterioro de sus relaciones con Estados Unidos [Eng]

| etiquetas: ue , canada
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 covacho
La Unión Económica del Atlántico Norte. Añadid México y pongamos un muro en la FRONTERA. Y que lo pague USA
4 K 55
WcPC #4 WcPC
#3 Sal de mi cabeza :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
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#2 albx
Meter anglos en la UE. Terminaríamos arrepentidos.
1 K 31
Pacman #9 Pacman
#2 metamos solamente a los de Quebec :roll:
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Asimismov #11 Asimismov
#9 ¿Qué bé coise?
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karakol #7 karakol
Artículo 49 del Tratado de la Unión Europea.

“Todo Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión.”

Habría que modificar el Tratado de la Unión Europea y es muy complicado.

Por otra parte, si hay un país en el mundo "semejante" a los europeos, sin duda es Canadá.
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#8 concentrado
Me parece estupendo. Tienen reservas de petróleo, gas y minerales y a la vez puede ser un buen mercado para productos de la UE. Además podría servir para tener control de la UE sobre el Ártico y su vecina Groenlandia (territorio UE).
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#1 Sacapuntas
Si lo considera, se puede consolidar como la potencia económica de América del Norte. Con la ayuda inestimable de sus vecinos del sur, claro.
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Herrerii #12 Herrerii
Cuanto mas grande mejor
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#5 veratus_62d669b4227f8
Antes de consentir eso el Zanahorio nos declara la guerra. Pero fuera coñas seria una excelente noticia, creo, Canadá es bastante mas confiable que la pérfida Albión.
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carakola #6 carakola
#5 Tiene el mismo jefe de estado (el rey de Inglaterra) y conmemoran a nazis. No habría diferencia.
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#10 veratus_62d669b4227f8
#6 Me estare dejando llevar por el reciente discurso de su primer ministro, la verdad que ignoro bastante sobre la politica Canadiense pero me da la sensacion de que están espabilando
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menéame