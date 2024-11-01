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Canadá podría unirse a la UE, afirma el ministro de Asuntos Exteriores francés. [eng]
Los comentarios, a medio camino entre el humor y la broma, sobre la posible adhesión de Canadá al bloque se han vuelto habituales a medida que Ottawa se adapta al deterioro de sus relaciones con Estados Unidos [Eng]
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relacionadas
#3
covacho
La Unión Económica del Atlántico Norte. Añadid México y pongamos un muro en la FRONTERA. Y que lo pague USA
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K
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#4
WcPC
#3
Sal de mi cabeza
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#2
albx
Meter anglos en la UE. Terminaríamos arrepentidos.
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#9
Pacman
#2
metamos solamente a los de Quebec
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#11
Asimismov
#9
¿Qué bé coise?
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K
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#7
karakol
Artículo 49 del Tratado de la Unión Europea.
“Todo Estado
europeo
que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión.”
Habría que modificar el Tratado de la Unión Europea y es muy complicado.
Por otra parte, si hay un país en el mundo "semejante" a los europeos, sin duda es Canadá.
0
K
20
#8
concentrado
Me parece estupendo. Tienen reservas de petróleo, gas y minerales y a la vez puede ser un buen mercado para productos de la UE. Además podría servir para tener control de la UE sobre el Ártico y su vecina Groenlandia (territorio UE).
0
K
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#1
Sacapuntas
Si lo considera, se puede consolidar como la potencia económica de América del Norte. Con la ayuda inestimable de sus vecinos del sur, claro.
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#12
Herrerii
Cuanto mas grande mejor
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#5
veratus_62d669b4227f8
Antes de consentir eso el Zanahorio nos declara la guerra. Pero fuera coñas seria una excelente noticia, creo, Canadá es bastante mas confiable que la pérfida Albión.
0
K
8
#6
carakola
#5
Tiene el mismo jefe de estado (el rey de Inglaterra) y conmemoran a nazis. No habría diferencia.
2
K
45
#10
veratus_62d669b4227f8
#6
Me estare dejando llevar por el reciente discurso de su primer ministro, la verdad que ignoro bastante sobre la politica Canadiense pero me da la sensacion de que están espabilando
0
K
8
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12
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“Todo Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión.”
Habría que modificar el Tratado de la Unión Europea y es muy complicado.
Por otra parte, si hay un país en el mundo "semejante" a los europeos, sin duda es Canadá.