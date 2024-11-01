Camps mete presión al PP: reclama congreso autonómico en primavera y primarias

En medio de una etapa decisiva de negociaciones entre PP y Vox para acordar quien será el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, cuyo plazo se agotará el próximo 19 de noviembre, aparece el expresident de la Generalitat, Francisco Camps, ofreciéndose para liderar de nuevo el PPV con el fin de “revitalizarlo”, “centrar” su discurso y recuperar las “mayorías absolutas” en la región, además de celebrar un congreso autonómico en primavera y primarias, tal y como ha expresado este lunes en una entrevista en Antena 3.