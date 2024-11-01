edición general
9 meneos
152 clics
Cambio drástico de temperaturas: el frío ártico invadirá la España peninsular el sábado 14

Cambio drástico de temperaturas: el frío ártico invadirá la España peninsular el sábado 14  

El patrón atmosférico dará un giro radical el próximo fin de semana: una masa de aire ártica traerá un bajón térmico a la España peninsular.

| etiquetas: frio , españa , artico , spain , cold
7 2 0 K 84 actualidad
14 comentarios
7 2 0 K 84 actualidad
Comentarios destacados:    
wildseven23 #2 wildseven23
Hasta los cojones estoy ya.
2 K 31
Chinchorro #3 Chinchorro
#2 siempre ha hecho frío en invierno :troll:
4 K 59
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Otro finde duro para los turistas, hosteleros, turismo... Ya pueden ir buscando otro trabajo que esto se hunde. Diosito no los quiere.
2 K 30
Lyovin81 #5 Lyovin81
#1 Mi positivo porque ojalá se cumpla lo que intentas. Ojalá.
0 K 6
#7 VFR
Otros años venía de Siberia, pero con eso de no traer nada de rusia ahora lo traemos de Groenlandia
1 K 23
LaInsistencia #10 LaInsistencia
#7 Y ya son ganas, teniendo ahí Ponferrada. De kilometro cero y mas frio aun, pero con la puta mierda de la globalización hay que importar por importar...
1 K 18
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
Frío en invierno. Que será lo siguiente?
0 K 9
OrialCon_Darkness #13 OrialCon_Darkness
A ver si es verdad que viene el frío de una vez, que tener 20 o más grados es un asco y me toca dormir con la ventana abierta porque no baja de los 10 grados de noche
0 K 9
#14 titomeneao
Febrerillo el loco
0 K 9
LaInsistencia #6 LaInsistencia
El cambio climático sacando los colmillos, y esto es el principio. Vamos a ver años con "Ola de calor - temporada de monzones - Ola de frio - Temporada de monzones - aclarar - repetir". Pero ahí tenéis a muchos, votando a Vox, que Perro Sanxe os fuñiga para joder al campo...

Carnet por puntos para votar y votación obligatoria, pondría yo, pero por adelantado. Meses o años antes pones el voto que quieras hacer, se queda cargado hasta el día de la votación, y una vez un partido esta en el poder, si le tienes puesto como voto y les pillan haciendo algo, pierdes puntos. Si te quedas a cero, a pagar para volver a votar. Ya veras tu como nos pensábamos a quien apoyamos.
0 K 7
#8 VFR
#6 No quiero ni imaginarme el nivel de lawfare que generaría tu sistema
0 K 12
LaInsistencia #9 LaInsistencia
#8 Si por las buenas no se puede arreglar, lo quemamos desde dentro. Como Nikita.
0 K 7
NeilWoodyer #12 NeilWoodyer
#6 culpa del cambio climático, como no, como cuando no llovía, también culpa del cambio climático

Veis?? Eso os pasa por votar a Vox xD xD xD
0 K 6

menéame