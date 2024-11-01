·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8869
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
9446
clics
Franceses en su línea… xd
8069
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
6392
clics
Resultados Elecciones Aragón 2026 | Votos, escaños y mayorías
6755
clics
Se revela la foto secreta de Epstein de una cena «salvaje» con titanes de la tecnología como Musk o Zuckerberg (Eng)
más votadas
436
La Comunidad de Madrid reconoce que esteriliza material sanitario de la privada en el 12 de Octubre con recursos de la pública
522
Las supervivientes de Epstein publican un anuncio el domingo del Super Bowl pidiendo a la fiscal general Pam Bondi que revele la verdad. [ENG]
309
Agreden al árbitro alemán que pidió matrimonio a su novio en un partido de la Bundesliga
386
Amenazas de muerte y datos privados: esto es lo que le ha ocurrido a la funcionaria que ha querido hacer lo mismo que Sánchez en España
270
El Bizum europeo ya es una realidad: así podrás enviar dinero al instante entre 13 países
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
152
clics
Cambio drástico de temperaturas: el frío ártico invadirá la España peninsular el sábado 14
El patrón atmosférico dará un giro radical el próximo fin de semana: una masa de aire ártica traerá un bajón térmico a la España peninsular.
|
etiquetas
:
frio
,
españa
,
artico
,
spain
,
cold
7
2
0
K
84
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
84
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
wildseven23
Hasta los cojones estoy ya.
2
K
31
#3
Chinchorro
#2
siempre ha hecho frío en invierno
4
K
59
#4
makinavaja
#3
0
K
12
#1
NPCMeneaMePersigue
Otro finde duro para los turistas, hosteleros, turismo... Ya pueden ir buscando otro trabajo que esto se hunde. Diosito no los quiere.
2
K
30
#5
Lyovin81
#1
Mi positivo porque ojalá se cumpla lo que intentas. Ojalá.
0
K
6
#7
VFR
Otros años venía de Siberia, pero con eso de no traer nada de rusia ahora lo traemos de Groenlandia
1
K
23
#10
LaInsistencia
#7
Y ya son ganas, teniendo ahí Ponferrada. De kilometro cero y mas frio aun, pero con la puta mierda de la globalización hay que importar por importar...
1
K
18
#11
Macnulti_reencarnado
Frío en invierno. Que será lo siguiente?
0
K
9
#13
OrialCon_Darkness
A ver si es verdad que viene el frío de una vez, que tener 20 o más grados es un asco y me toca dormir con la ventana abierta porque no baja de los 10 grados de noche
0
K
9
#14
titomeneao
Febrerillo el loco
0
K
9
#6
LaInsistencia
El cambio climático sacando los colmillos, y esto es el principio. Vamos a ver años con "Ola de calor - temporada de monzones - Ola de frio - Temporada de monzones - aclarar - repetir". Pero ahí tenéis a muchos, votando a Vox, que Perro Sanxe os fuñiga para joder al campo...
Carnet por puntos para votar y votación obligatoria, pondría yo, pero por adelantado. Meses o años antes pones el voto que quieras hacer, se queda cargado hasta el día de la votación, y una vez un partido esta en el poder, si le tienes puesto como voto y les pillan haciendo algo, pierdes puntos. Si te quedas a cero, a pagar para volver a votar. Ya veras tu como nos pensábamos a quien apoyamos.
0
K
7
#8
VFR
#6
No quiero ni imaginarme el nivel de lawfare que generaría tu sistema
0
K
12
#9
LaInsistencia
#8
Si por las buenas no se puede arreglar, lo quemamos desde dentro. Como Nikita.
0
K
7
#12
NeilWoodyer
#6
culpa del cambio climático, como no, como cuando no llovía, también culpa del cambio climático
Veis?? Eso os pasa por votar a Vox
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Carnet por puntos para votar y votación obligatoria, pondría yo, pero por adelantado. Meses o años antes pones el voto que quieras hacer, se queda cargado hasta el día de la votación, y una vez un partido esta en el poder, si le tienes puesto como voto y les pillan haciendo algo, pierdes puntos. Si te quedas a cero, a pagar para volver a votar. Ya veras tu como nos pensábamos a quien apoyamos.
Veis?? Eso os pasa por votar a Vox