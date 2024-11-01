edición general
Cambio casi absoluto de patrón atmosférico: de tren de borrascas de alto impacto a transición con bloqueo anticiclónico

El patrón atmosférico que nos ha afectado dará paso a un patrón de bloqueo donde el anticiclón de las Azores irá dominando el tiempo en España.

5 comentarios
Meneanauta #2 Meneanauta
Aleluya!
pitercio #5 pitercio
Que ni se os ocurra lavar el coche o tender la ropa. No invoquéis.
fofito #3 fofito
Entonces,va a "comenzar" a llover por el norte?
pablisako #1 pablisako *
En resumen, parece que el tiempo va a ser "bueno" y las lluvias irán desapareciendo de las zonas del sur y centro-oeste peninsular. {0x1f331}
Catapulta #4 Catapulta
#1 Temporalmente, claro. Por lo que vi en el simulador, el anticiclón de las azores ya ha vuelto a la zona típica que bloquea las lluvias del suroeste peninsular. Yo solo pido que llueva al menos en Junio que es donde está la clave para que sobrevivan las plantas del mediterráneo y no pasemos a semiárido.
