La Cámara de Representantes vota a favor de denunciar los «horrores» del socialismo antes de la reunión entre Mamdani y Trump. (ENG)

La Cámara de Representantes vota a favor de denunciar los «horrores» del socialismo antes de la reunión entre Mamdani y Trump.

La Cámara de Representantes votó 285 a 98 a favor de aprobar una resolución que condena los «horrores del socialismo» el viernes por la mañana, pocas horas antes de que el presidente Donald Trump se reuniera con el nuevo alcalde socialista demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani. Ochenta y seis demócratas se unieron a los republicanos para aprobar la medida. Otros dos votaron a favor. Ningún republicano votó en contra.

Normal que estén preocupados.  media
#3 No me queda claro si lo de La Derecha Diario es puritita ignorancia o un intento de enardecer a su muy manipulable parroquia.

O ambas cosas.
#9

Hombre, yo espero que sea un meme. xD
#9 creo recordar que es el panfleto argentino de Negre, así que la segunda
#3 Cuando de toda la vida en el sistema educativo de USA se ha usado numeración romana. La próxima sera la subyugación al sistema métrico decimal.
Los líderes destacados de las masacres y los horrores dando lecciones una vez más
"Vamos a horrorizarnos mientras en el presente defendemos, promovemos y ejecutamos horrores mil veces peores"
Su unica bandera es el cinismo
Es tan predecible que aburre. Avisó hace tiempo de lo que va a hacer: Los estadounidenses no tendrá que votar más. Lleva un año engrasando la maquinaria represiva con el ICE y los inmigrantes, y viendo qué tal responde el ejército cuando los envían a las ciudades, al mismo tiempo que les ha colocado un impuestazo a los ciudadanos en forma de aranceles. Este dinero recaudado por el Estado no irá, desde luego, a servicios públicos, sino que irá a empresas de amigos y militares.

Superado el nivel…   » ver todo el comentario
La imagen de Mamdani protegiendo sus cataplines al dar la mano al delincuente anaranjado no deja de tener gracia. :-D  media
No veo cómo está relacionado. Solo en la cabeza de los congresistas de EE. UU. pueden pensar que un alcalde de una ciudad es seguidor del régimen soviético o chino.
#2 En el país donde pagar impuestos para tener agua potable es comunista, todo es posible.
#5 En todos los países se paga por acceder al agua potable. Aún no entiendo por qué persiste la percepción de que en Estados Unidos se pagan pocos impuestos, tasas o contribuciones para mantener un nivel de vida propio de un país del primer mundo. Según una estimación de principios de 2025, una familia promedio en Nueva York enfrentaba una carga tributaria total de aproximadamente el 33%, lo que equivale a unos 24.200 dólares en impuestos sobre un ingreso familiar promedio estimado.
Sí es verdad. ¿Por que, qué ha hecho el socialismo por nosotros? (Lo mismo para el anarquismo y el comunismo)
Bulo. En España ser socialista te proporciona enchufes a familiares, tarjetas para arrasar en el corte inglés y putas, muchas putas.
