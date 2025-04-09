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Calvados: así es la bebida de moda entre los de 30 y 60 años y estos sus efectos en el cuerpo

Calvados: así es la bebida de moda entre los de 30 y 60 años y estos sus efectos en el cuerpo

Como en todo, en el mundo de las bebidas también hay modas. En los últimos años se ha popularizado el uso de una bebida llamada calvados, un tipo de aguardiente destilado a partir de sidra de manzana, originario de la región de Nombardía, en Francia. Como informa Vicente Javier Clemente, nutricionista y catedrático de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes de la Universidad Europea, “esta bebida se elabora mediante doble destilación y posterior envejecimiento en barricas de roble, lo que le confiere un sabor complejo y un alta graduación".

| etiquetas: calvados , bebida , alcohol , efectos , cuerpo
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6 comentarios
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Kamillerix #1 Kamillerix
Nombardía???

Alguien ha hecho una cata antes de escribir... :troll:
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Pacofrutos #5 Pacofrutos *
Allá por los ochenta largos pude probar el calvados, y también el marc de champagne, por supuesto de gañote gracias a que hacia mis pinitos en un hotel de bastante boato y me parecieron unos licores ricos. Alguna vez, muchos años después los he probado por capricho y me han complacido. Pero apenas ya se ven salvo en algunos pocos lugares.
Lo que nunca probé, ni gratis es el Cynar, ó cinar, licor de alcachofa; y es que hay cosas que no pueden ser, y ya hay que tener ganas. Vamos, pienso yo.
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OdaAl #2 OdaAl
Vamos que la bebida no se toca ni con un palo.
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#3 cajadecartonmojada *
Voy a pasar por alto lo de Nombardía porque soy una persona flexible y tolerante, pero lo que no paso es que es una bebida gourmet que "se asocia a personas adultas con interés en bebidas premium, especialmente hombres entre 30 y 60 años con poder adquisitivo medio-alto" cuando es una moda viejuna de los años 60 recuperada por los posturetas influenciables.

Para el año que viene veremos los cubatas de armañac, como si lo viera :-P

En cualquier caso, meneo.
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Ashark #4 Ashark
#3 El armagnac no sé, pero algun día habrá un gracioso que diga "póngame un Cadillac" sólo por dar la nota.
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Dene #6 Dene
#3 currando hace años cerca de Caen (Nombardía??? ) una temporada larga.. lo recuerdo como chupito de viejos y desde luego que no era algo premium
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menéame