Calvados: así es la bebida de moda entre los de 30 y 60 años y estos sus efectos en el cuerpo

Como en todo, en el mundo de las bebidas también hay modas. En los últimos años se ha popularizado el uso de una bebida llamada calvados, un tipo de aguardiente destilado a partir de sidra de manzana, originario de la región de Nombardía, en Francia. Como informa Vicente Javier Clemente, nutricionista y catedrático de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes de la Universidad Europea, “esta bebida se elabora mediante doble destilación y posterior envejecimiento en barricas de roble, lo que le confiere un sabor complejo y un alta graduación".