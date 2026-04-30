Calificada de “extremista” la red LGBT de Rusia en una escalada de la represión de los derechos LGBTI

Amnistía Internacional denunció que la calificación de la Red LGBT de Rusia como "organización extremista" intensifica la persecución estatal y el borrado del colectivo LGBTI de la vida pública La decisión de calificar la Red LGBT de Rusia de “organización extremista” y prohibir sus actividades en todo el país, adoptada por un tribunal de la segunda ciudad más importante de Rusia, no hará sino agravar la marginación de las personas LGBTI y sus derechos humanos; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.