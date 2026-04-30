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Calificada de “extremista” la red LGBT de Rusia en una escalada de la represión de los derechos LGBTI

Calificada de “extremista” la red LGBT de Rusia en una escalada de la represión de los derechos LGBTI

Amnistía Internacional denunció que la calificación de la Red LGBT de Rusia como "organización extremista" intensifica la persecución estatal y el borrado del colectivo LGBTI de la vida pública La decisión de calificar la Red LGBT de Rusia de “organización extremista” y prohibir sus actividades en todo el país, adoptada por un tribunal de la segunda ciudad más importante de Rusia, no hará sino agravar la marginación de las personas LGBTI y sus derechos humanos; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

| etiquetas: rusia , lgtbi , homosexualidad , represión , hrw
9 0 0 K 116 politica
7 comentarios
9 0 0 K 116 politica
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Que tendrán los lgbti que todos los gobiernos de extrema derecha , dictadores y fascistas les tienen manía
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Io76 #5 Io76
#3 Y a las derechitas "modernas" tampoco les gustan sus banderas.
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Mildranx #7 Mildranx
#3 y comunistas, no te olvides de ellos....
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#2 Leclercia_adecarboxylata *
El otro día un LGTBI de esos me miró. Lo pasé muy mal.
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azathothruna #1 azathothruna
Muy mongolo el putin.
Debio ofrecer a la comunidad LGBTQI que si ellos capturan a zelenski, los legaliza
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#4 Pitchford
Resulta bastante chocante que una población a la que ves cercana culturalmente tenga este tipo de atrasos sociales, que ni siquiera son por cuestiones religiosas.
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Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#4 cercana culturalmente desde luego, salvo que con la España de hace más de medio siglo. El nacional ortodoxismo ruso se parece en demasiadas cosas al nacional catolicismo patrio. De hecho ambos se pueden llamar fascismo, para simplificar.
3 K 48

menéame