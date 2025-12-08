·
7
meneos
7
clics
La calidad del empleo en España está un 26% por debajo de la media europea: es el peor país en ingresos y estabilidad
Se trata de un factor clave que determina que nuestro país sea de los más desigualitarios de toda la Unión Europea
calidad
empleo
españa
debajo
media
europea
país
ingresos
actualidad
11 comentarios
#2
Garminger2.0
Ahora voten a la derecha, y fíjense lo que la derecha vota cuando se propone algún tipo de mejora para los trabajadores como aumentar permisos, salario mínimo, o reducir jornada laboral.
Solo gente muy estúpida puede pensar que VOX va a estar al lado del trabajador para mejorar su vida.
#6
oceanon3d
#2
Básicamente el articulo de El InMundo dice eso, vota
PP
patronal que te vamos a mejorar tus condiciones
Y los curritos pánfilos de derechas lo van comprar y todo...
#7
Dragstat
#2
añado que esto no es Silicon Valley, aquí los emprendedores e inversores se dedican al turismo, inmobiliario o restauración.
#3
Abril_2025
#teahorrounclick
Así lo concluye el último informe de la fundación por el Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA) para Cáritas,
para Cáritas,
Propaganda.
#5
Hynkel
#3
Tampoco hace falta que venga Cáritas para saber que en España se prefieren los negocietes rápidos y fáciles como el bar y el taller. Y que ya si eso otro rato pensamos en tecnológicas (que no sean consultoras charcuteras), I+D, y esas cosas que hacen los que van a la universidad y hablan raro.
Luego que por qué no generamos suficientes ingresos para vivir como noruegos.
#8
Abril_2025
#5
Eso no quiere decir que España sea el peor país de la UE en ingresos y estabilidad.
#9
Hynkel
#8
España no es el tercer mundo, faltaría más. Y algo hemos progresado. Pero llevamos muchas décadas con la boina enroscada y con el palillo en los dientes, con olor a chorizo. Eso no se deshace fácilmente.
#1
Borgiano
Esto se arregla trayendo un par de millones más de inmigrantes del tercer mundo para ser explotados.
#4
Africano
#1
En esto no hay que homologarse con la UE? Para homologarnos en impuestos y otras mierdas van
como un cohete...
#10
tierramar
Las pésimas condiciones laborales actuales se debe a la reforma laboral de Rajoy en el 2012: de un plumazo el PP nos arrebato derechos conseguidos con sangre durnate décadas.
#11
Africano
#10
te faltó: y 7 años de gobierno de la izquierda no son suficientes...
11 comentarios
