La calidad del empleo en España está un 26% por debajo de la media europea: es el peor país en ingresos y estabilidad

Se trata de un factor clave que determina que nuestro país sea de los más desigualitarios de toda la Unión Europea

#2 Garminger2.0
Ahora voten a la derecha, y fíjense lo que la derecha vota cuando se propone algún tipo de mejora para los trabajadores como aumentar permisos, salario mínimo, o reducir jornada laboral.
Solo gente muy estúpida puede pensar que VOX va a estar al lado del trabajador para mejorar su vida.
#6 oceanon3d
#2 Básicamente el articulo de El InMundo dice eso, vota PP patronal que te vamos a mejorar tus condiciones xD xD xD xD

Y los curritos pánfilos de derechas lo van comprar y todo...
#7 Dragstat
#2 añado que esto no es Silicon Valley, aquí los emprendedores e inversores se dedican al turismo, inmobiliario o restauración.
#3 Abril_2025
#teahorrounclick

Así lo concluye el último informe de la fundación por el Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA) para Cáritas,

Propaganda.
#5 Hynkel
#3 Tampoco hace falta que venga Cáritas para saber que en España se prefieren los negocietes rápidos y fáciles como el bar y el taller. Y que ya si eso otro rato pensamos en tecnológicas (que no sean consultoras charcuteras), I+D, y esas cosas que hacen los que van a la universidad y hablan raro.

Luego que por qué no generamos suficientes ingresos para vivir como noruegos.
#8 Abril_2025
#5 Eso no quiere decir que España sea el peor país de la UE en ingresos y estabilidad.
#9 Hynkel
#8 España no es el tercer mundo, faltaría más. Y algo hemos progresado. Pero llevamos muchas décadas con la boina enroscada y con el palillo en los dientes, con olor a chorizo. Eso no se deshace fácilmente.
#1 Borgiano
Esto se arregla trayendo un par de millones más de inmigrantes del tercer mundo para ser explotados.
#4 Africano
#1 En esto no hay que homologarse con la UE? Para homologarnos en impuestos y otras mierdas van como un cohete...
#10 tierramar
Las pésimas condiciones laborales actuales se debe a la reforma laboral de Rajoy en el 2012: de un plumazo el PP nos arrebato derechos conseguidos con sangre durnate décadas.
#11 Africano
#10 te faltó: y 7 años de gobierno de la izquierda no son suficientes...
