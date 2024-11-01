edición general
La caída de la eólica fuerza a parar el suministro a la industria para blindar el sistema eléctrico

Red Eléctrica tenía programada una producción eólica de cerca de 12.500 megavatios a primeras horas de la mañana, pero a las 8 la eólica apenas superaba los 7.500 MW de aportación por el temporal en España y Portugal. Se trata de una medida excepcional, desde su puesta en marcha en 2022, el SRAD se ha utilizado en contadas ocasiones. REE han explicado que se ha activado el SRAD con el fin de "amortiguar el efecto sobre el sistema eléctrico peninsular de la situación adversa desencadenada en Portugal a causa del temporal, razón por la cual se h

ACEC #2 ACEC *
A ver... son empresas con contratos especiales que pagan la electricidad a precio de saldo a cambio de que se la puedan cortar en casos de emergencia como este. Cosa que casi nunca ocurre. Que no se quejen.
Noeschachi #5 Noeschachi
#4 Es que los 1.3 GW no los menciona por ningún lado la noticia. Y vamos, llamar caida a un error de previsión es tambien para pillar al becario por las orejas.
#6 guillersk
Interesante, esto es lo que se comenta es la ventaja de la nuclear, que se sabe lo que va a producir.

Si hay poco viento la eólica no produce, si hay mucho viento, tampoco.

Interesante los malabares que hará la red eléctrica en estos casos.

Diversidad de fuentes es lo recomendable
Noeschachi #1 Noeschachi
Me parece curioso que la noticia mencione tambien la caida de la importación planeada desde Portugal pero que todo el texto haga referencia solamente a la producción eolica
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Será porque la caída en la eolica en España fue de 5.000 MW y la caida de la importación 1.300 MW, y también debida a la caida de la eolica en Portugal
demanda.ree.es/visiona/peninsula/demandaqh/total
powernergia #7 powernergia
#1 En Portugal habrá caído igual la producción eólica y no podrán exportar nada.

#3 Es una muestra de bien funcionamiento en un temporal.
Febrero2034 #3 Febrero2034
Vamos como un cohete.
