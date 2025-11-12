edición general
El café, el chocolate y el vino, en riesgo de desaparición por el cambio climático

El futuro de tres de los productos más apreciados en las mesas de todo el mundo parece sombrío. El café, el chocolate y el vino están en riesgo de desaparición por el cambio climático. Incluso si se aplicaran ya medidas drásticas para frenar el incremento de las temperaturas podría no ser suficiente para salvarguardar las condiciones de cultivo. Café chocolate y vino, considerados cultivos ‘de lujo’, no solo son pilares de la cultura gastronómica global, también amparan economías nacionales y proporcionan sustento a millones de agricultores, p

TonyStark #3 TonyStark
habrá perdidas significativas en sus áreas de cultivo actuales, pero se irán moviendo hacia el norte y zonas más altas, no creo que desaparezcan... No quita que no será un desastre tremendo... El desplazamiento no afectará por igual a todas las regiones, generará tensiones económicas y sociales... En fin, nos vamos a la mierda cuesta abajo y sin frenos, pero podremos seguir tomándonos una copia de vino
#6 Sigo_intentandolo
#3 los árboles "no se deplazan", mover cultivos basados en árboles tarda décadas... y deben ser décadas de estabilidad, que justo es lo que no habrá...

La producción de algunos cultivos se reducirá hasta convertimos em artículos de lujo
TonyStark #8 TonyStark *
#6 obviamente cuando digo que "se desplazarán" no quiero decir que les saldrán unas patitas y se irán a otro lado. Me refiero a una nueva plantación.

La vid es una planta trepadora y el café un arbusto, solo el cacao es un árbol. Desde la plantación hasta inicio de la producción los tres casos unos 3 años, plena producción un poco más, como 5. No décadas.

Aunque exageras no te falta razón, pero el artículo es engañoso, los precios subirán, pero el titular es engañoso pq no desaparecerán como dice, si no que se desplazarán.
#1 tromperri
Y el olivo… y en resumen la civilización.
reivaj01 #5 reivaj01 *
Del chocolate no diré nada por desconocimiento, pero de la desaparición del café y el vino, discrepo.
De café hay muchísimas variedades que se adaptan en mayor o menor medida a la altura, temperatura y otras variables. Probablemente lo que ocurra es que se cultiven variedades distintas a las actuales en cada plantación. Por otro lado, el 99% del café se estropea en el proceso antes de su comercialización por parte de Nestlé, Starbucks, etc. así que el consumidor final no notará mucha diferencia…   » ver todo el comentario
#4 hipernes
Las coles de bruselas no desaparecen? Que mala suerte
elgranpilaf #7 elgranpilaf
Los que vamos a desaparecer vamos a ser los humanos
botafoch #2 botafoch
Pues, ya puede venir el meteorito
