El café, el chocolate y el vino, en riesgo de desaparición por el cambio climático

El futuro de tres de los productos más apreciados en las mesas de todo el mundo parece sombrío. El café, el chocolate y el vino están en riesgo de desaparición por el cambio climático. Incluso si se aplicaran ya medidas drásticas para frenar el incremento de las temperaturas podría no ser suficiente para salvarguardar las condiciones de cultivo. Café chocolate y vino, considerados cultivos ‘de lujo’, no solo son pilares de la cultura gastronómica global, también amparan economías nacionales y proporcionan sustento a millones de agricultores, p
La producción de algunos cultivos se reducirá hasta convertimos em artículos de lujo
La vid es una planta trepadora y el café un arbusto, solo el cacao es un árbol. Desde la plantación hasta inicio de la producción los tres casos unos 3 años, plena producción un poco más, como 5. No décadas.
Aunque exageras no te falta razón, pero el artículo es engañoso, los precios subirán, pero el titular es engañoso pq no desaparecerán como dice, si no que se desplazarán.
De café hay muchísimas variedades que se adaptan en mayor o menor medida a la altura, temperatura y otras variables. Probablemente lo que ocurra es que se cultiven variedades distintas a las actuales en cada plantación. Por otro lado, el 99% del café se estropea en el proceso antes de su comercialización por parte de Nestlé, Starbucks, etc. así que el consumidor final no notará mucha diferencia… » ver todo el comentario