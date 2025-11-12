El café, el chocolate y el vino, en riesgo de desaparición por el cambio climático

El futuro de tres de los productos más apreciados en las mesas de todo el mundo parece sombrío. El café, el chocolate y el vino están en riesgo de desaparición por el cambio climático. Incluso si se aplicaran ya medidas drásticas para frenar el incremento de las temperaturas podría no ser suficiente para salvarguardar las condiciones de cultivo. Café chocolate y vino, considerados cultivos ‘de lujo’, no solo son pilares de la cultura gastronómica global, también amparan economías nacionales y proporcionan sustento a millones de agricultores, p