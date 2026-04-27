edición general
11 meneos
14 clics
Caen un 22% los hogares con una vivienda propia, crecen un 54% los que tienen dos o más

Caen un 22% los hogares con una vivienda propia, crecen un 54% los que tienen dos o más

Sobre el parque inmobiliario entre el 2008 y el 2025, el informe pone el acento en que creció en torno a dos millones, pero su reparto no fue equilibrado.La escalada es clara a partir de los propietarios con tres bienes, que crecieron un 22,5%. Los que poseían cuatro, subieron un 32,2%; los de cinco, un 43,1%; y aquellos con entre seis y diez bienes, un 51,6%. Incluso los grandes tenedores, con más de diez propiedades, han incrementado su peso un 35,3%.

| etiquetas: vivienda , alquiler , propiedades , grandes propietarios
9 2 0 K 113 actualidad
5 comentarios
9 2 0 K 113 actualidad
Andreham #2 Andreham
Putada para el argumentario de los patriotas y liberratas.

O no, porque sólo tienen que decir "perro sanche hijo puta" y en cuanto entre PPVOX este problema se solucionará simplemente no volviendo a hablar de él.
3 K 45
#4 Piscardo_Morao
Echo en falta comentarios a esta noticia de los tarados "liberales" que dicen que el problema de la vivienda se soluciona construyendo más.

¿Será porque con estos datos está claro quienes iban a comprar las viviendas nuevas para alquilarlas a quienes no pueden comprarlas porque el alquiler no les permite ahorrar?
1 K 28
#1 Samaritan *
La ministra de vivienda ni está ni se la espera. No sé para que hicieron ese ministerio si no sirve para absolutamente nada.
1 K 15
#3 rpgpalacinster *
#1 El anuncio aquel que lanzaron para concienciar sobre el problema de la vivienda fue demencial, y demuestra que el objetivo no es solucionar el problema, sino calmar a la opinión pública.
0 K 9
#5 hdptest001
Creo que igual estamos descubriendo los porcentajes. Pasar de 1 a 2 es un incremento del 100%, pasar de 2.500.000 a 2.625.000 es un incremento del 5%.
0 K 9

menéame