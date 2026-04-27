Caen un 22% los hogares con una vivienda propia, crecen un 54% los que tienen dos o más

Sobre el parque inmobiliario entre el 2008 y el 2025, el informe pone el acento en que creció en torno a dos millones, pero su reparto no fue equilibrado.La escalada es clara a partir de los propietarios con tres bienes, que crecieron un 22,5%. Los que poseían cuatro, subieron un 32,2%; los de cinco, un 43,1%; y aquellos con entre seis y diez bienes, un 51,6%. Incluso los grandes tenedores, con más de diez propiedades, han incrementado su peso un 35,3%.