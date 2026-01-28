edición general
Se cae un árbol en Extremadura

Se cae un árbol en Extremadura  

Un árbol se ha caído en la comunidad autónoma de Extremadura.

Comentarios destacados:    
paumal #1 paumal
Se ha caído un árbol en Extremadura?
6 K 75
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Se ha caído un Árbol en Extremadura!
1 K 20
rob #4 rob
#1 #2 Todo apunta a que se ha caído un árbol en Extremadura.
1 K 23
TheIpodHuman #18 TheIpodHuman *
#1 #2 #4 #12 Atención noticia de ultima hora: En algun lugar de Extremadura de cuyo nombre no puedo acordarme porque voy muy fumao, se ha caido un arbol xD  media
1 K 21
DocendoDiscimus #19 DocendoDiscimus
#18 Hay que destacar que lo que se ha caído es un árbol y que ha sucedido en Extremadura.
0 K 10
devilinside #6 devilinside
#1 Menos mal que no ha sido en Madrid
2 K 33
Gadfly #12 Gadfly
#1 pero que me cuentas?
1 K 18
#20 Setis
#1 En toda Extremadura? Peazo de árbol.
0 K 7
jonolulu #8 jonolulu *
0.7 en la escala de Richter. Ojocuidao

A portada :troll:
0 K 16
SVSRTZ #3 SVSRTZ
A mi se me ha salido la camisa.
0 K 15
javibaz #5 javibaz
#3 ahora van los del elperiodicoextremadura.com a hacerte un reportaje.
0 K 13
Sandman #17 Sandman
¿A que hora se anuncian las dimisiones?
0 K 12
Don_Pixote #10 Don_Pixote
Paren las rotativas

Esto es más importante que el mundial de petanca
1 K 11
kevers #15 kevers *
¿Se ha confirmado esta noticia?? No vaya a ser un bulo.
0 K 11
Leconnoisseur #11 Leconnoisseur
Como está el arbol?
0 K 10
The_Ignorator #22 The_Ignorator
Ojo, que si ha sido en el pueblo de mi padre quizás sea noticia y con razón.
Que se ha caído EL árbol
0 K 9
Metabarón #14 Metabarón
Madre mía del amor hermoso!! youtu.be/PJxF2I4_dw8?si=G1_BJ79ZzOL4n7GB
0 K 8
kinnikuman #16 kinnikuman
Ha sido una situación extrema... y dura.
Perdón Robe  media
0 K 7
#21 Aas59
Que raro!!! No sabía nada
Si hubiera sido en Madrid lo hubieran dicho en todos los telediarios.
0 K 7
#13 Donlixo
Se habrá caido en el Paseo de Extremadura de Madrid, de ahí que sea noticia...
0 K 6

