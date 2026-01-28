·
Se cae un árbol en Extremadura
Un árbol se ha caído en la comunidad autónoma de Extremadura.
árbol
,
cae
,
extremadura
#1
paumal
Se ha caído un árbol en Extremadura?
6
K
75
#2
obmultimedia
#1
Se ha caído un Árbol en Extremadura!
1
K
20
#4
rob
#1
#2
Todo apunta a que se ha caído un árbol en Extremadura.
1
K
23
#18
TheIpodHuman
*
#1
#2
#4
#12
Atención noticia de ultima hora: En algun lugar de Extremadura de cuyo nombre no puedo acordarme porque voy muy fumao, se ha caido un arbol
1
K
21
#19
DocendoDiscimus
#18
Hay que destacar que lo que se ha caído es un árbol y que ha sucedido en Extremadura.
0
K
10
#6
devilinside
#1
Menos mal que no ha sido en Madrid
2
K
33
#7
unocualquierax
#1
youtu.be/WELWNrXun04?si=x9JHopgQ-pAxGggk
1
K
20
#12
Gadfly
#1
pero que me cuentas?
1
K
18
#20
Setis
#1
En toda Extremadura? Peazo de árbol.
0
K
7
#8
jonolulu
*
0.7 en la escala de Richter. Ojocuidao
A portada
0
K
16
#3
SVSRTZ
A mi se me ha salido la camisa.
0
K
15
#5
javibaz
#3
ahora van los del elperiodicoextremadura.com a hacerte un reportaje.
0
K
13
#17
Sandman
¿A que hora se anuncian las dimisiones?
0
K
12
#10
Don_Pixote
Paren las rotativas
Esto es más importante que el mundial de petanca
1
K
11
#15
kevers
*
¿Se ha confirmado esta noticia?? No vaya a ser un bulo.
0
K
11
#9
Leon_Bocanegra
#SaraAagesenDimision
0
K
10
#11
Leconnoisseur
Como está el arbol?
0
K
10
#22
The_Ignorator
Ojo, que si ha sido en el pueblo de mi padre quizás sea noticia y con razón.
Que se ha caído EL árbol
0
K
9
#14
Metabarón
Madre mía del amor hermoso!!
youtu.be/PJxF2I4_dw8?si=G1_BJ79ZzOL4n7GB
0
K
8
#16
kinnikuman
Ha sido una situación extrema... y dura.
Perdón Robe
0
K
7
#21
Aas59
Que raro!!! No sabía nada
Si hubiera sido en Madrid lo hubieran dicho en todos los telediarios.
0
K
7
#13
Donlixo
Se habrá caido en el Paseo de Extremadura de Madrid, de ahí que sea noticia...
0
K
6
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
