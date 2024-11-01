edición general
Cada vez más padres rechazan las inyecciones de vitamina K para los recién nacidos, lo que pone en riesgo a los bebés, según los médicos de Long Island. (Eng)

Según informes recientes, un número creciente de padres está optando por no administrar la inyección de vitamina K a sus recién nacidos, influenciado por desinformación, temores sobre intervenciones médicas o movimientos que promueven “nacimientos naturales”. Expertos advierten que esto pone a los bebés en riesgo de hemorragias graves.

#5 Toponotomalasuerte
Una sociedad que no se fía de quien tiene que cuidarlos.
Es comprensible con el sistema sanitario de EEUU. No sabes que hacen por tu salud y que para facturar.
1
Format_C #2 Format_C
Los americanos no tienen muchis hijos, y los pocos que tienen no los vacunan ni les ponen vitamina k al nacer... "a Donaldo trompetas se le acumulan los problemos amigous"
1
Connect #3 Connect
Baja natalidad, son antivacunas, sanidad preciaria.... Cualquiera que lea todo esto de los Estados Unidos puede pensar que se quedan sin gente en un par de años. Pero ahí están. Han tenido que expulsar a inmigrantes a las bravas para ver reducido algo su población ahora.

Ya se apañarán. Porque gente no les falta.
0
Gadfly #1 Gadfly
Primera vez en mi puta vida que escucho algo de inyecciones de vitamina k
0
jonolulu #4 jonolulu
#1 Se administra como un procedimiento rutinario más en neonatología desde hace décadas
1
porquiño #6 porquiño *
#1 si me dices que no eres padre pues hasta me parece normal.
Hay casos famosos, es fácil encontrar vivencias que ayudan a entender el error de no hacer caso a los médicos.

youtube.com/shorts/R_nJcummMRQ?si=k0gyLoO6qOt8UHxF
0

