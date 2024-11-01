Cada vez más padres rechazan las inyecciones de vitamina K para los recién nacidos, lo que pone en riesgo a los bebés, según los médicos de Long Island. (Eng)

Según informes recientes, un número creciente de padres está optando por no administrar la inyección de vitamina K a sus recién nacidos, influenciado por desinformación, temores sobre intervenciones médicas o movimientos que promueven “nacimientos naturales”. Expertos advierten que esto pone a los bebés en riesgo de hemorragias graves.
| etiquetas: eeuu , vitamina k , inyecciones , vacuna , desinformación , bebés
Es comprensible con el sistema sanitario de EEUU. No sabes que hacen por tu salud y que para facturar.
Ya se apañarán. Porque gente no les falta.
Hay casos famosos, es fácil encontrar vivencias que ayudan a entender el error de no hacer caso a los médicos.
