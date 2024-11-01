Cada vez más críticos y expertos creen que las grandes empresas utilizan la IA como excusa para despedir. Los motivos reales son los de siempre

Lo peor de este discurso es que no sólo afecta a los empleados que se van a la calle, sino también al clima del mercado laboral en general. Con ello se pretende convertir a la IA en la 'espada de Damocles' de los puestos de trabajo, alimentando el miedo entre los trabajadores de todo el mundo y motivándolos a aceptar el empeoramiento de sus condiciones laborales a cambio de 'garantizarse' la continuidad.