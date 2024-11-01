edición general
3 meneos
12 clics
Cada vez más críticos y expertos creen que las grandes empresas utilizan la IA como excusa para despedir. Los motivos reales son los de siempre

Cada vez más críticos y expertos creen que las grandes empresas utilizan la IA como excusa para despedir. Los motivos reales son los de siempre

Lo peor de este discurso es que no sólo afecta a los empleados que se van a la calle, sino también al clima del mercado laboral en general. Con ello se pretende convertir a la IA en la 'espada de Damocles' de los puestos de trabajo, alimentando el miedo entre los trabajadores de todo el mundo y motivándolos a aceptar el empeoramiento de sus condiciones laborales a cambio de 'garantizarse' la continuidad.

| etiquetas: críticos , expertos , grandes empresas , ia , excusa , despidos
3 0 0 K 41 tecnología
2 comentarios
3 0 0 K 41 tecnología
Connect #2 Connect
De los de... "La guerra de Ucrania nos obliga a hacer recortes" llega ahora "La IA nos obliga a hacer recortes"
No se pierdan esta segunda parte de una de las películas que se montan los empresarios más caraduras de la historia.
1 K 32
Ratef #1 Ratef
La clave está en bajar de una vez lo que se considera el 100% de jornada. Justificar tener muchos empleados a 40 horas semanales es cada vez más complicado tanto en la empresa pública como en la privada. La productividad española estancada es básicamente eso, muchas horas muertas de la jornada. Pero teniendo en cuenta la mierda salarial que supone el trabajo a tiempo parcial, sigue siendo un objetivo individual el lograr la jornada completa.
0 K 10

menéame