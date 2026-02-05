·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6797
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
9335
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
5591
clics
¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?
7860
clics
Llego la censura "buena" a MNM
6357
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
más votadas
531
Mazón eliminó controles activados por la izquierda para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante
344
El PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles: “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”
637
Viviendas protegidas del polémico residencial de Alicante que ganaron cargos del PP, en alquiler a 1.600 euros
525
Asuntos Internos calcula que el exjefe de la UDEF ayudó a colar 37 contenedores con 58 toneladas de coca valorados en 2.000 millones de euros
520
Elisa Mouliaá retira la denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
155
clics
Cada cuánto debes ducharte después de los 65 años
Mantener una higiene adecuada es fundamental para conservar la salud y prevenir enfermedades, especialmente a partir de cierta edad
|
etiquetas
:
«salud»
,
«bienestar»
,
«higiene»
,
«consejos»
3
1
4
K
11
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
4
K
11
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
skaworld
La duchaja siempre ha ido al gusto, pero con la edad apetece menos
2
K
31
#6
Nobodyatall
#4
???
Una ducha caliente por la mañana va de fabula, yo no soy persona sin ducha y cafe
1
K
19
#7
strike5000
#4
Yo soy más de lametones.
2
K
33
#11
Nastar
#7
como julio iglesias?
0
K
7
#8
Troglobyte
#4
Yo lo llamo pajucha
www.youtube.com/watch?v=N2w-SZsVdng
Minuto 9
1
K
22
#9
geLeante
#8
En mi caso duchola, y
#4
, no estoy de acuerdo, si acaso más.
0
K
6
#1
Anfiarao
después de otros 65 años?
1
K
22
#2
MoñecoTeDrapo
*
La interpretación al norte de los Pirineos es que primero hay que esperar 65 años para ducharse. Luego, como dice la noticia, cada semana, pero solo si hace falta.
1
K
19
#3
inerte
Si eres un periodista de la fachosfera basta con revolcarte en el fango la desinformación a diario.
1
K
18
#5
FueraSionistasdeMeneame
Igual que antes de los 65, cuando hueles.
0
K
11
#10
BurraPeideira_
Si eres de vox cada vez que vayas de putas.
0
K
11
#12
Peka
Los sábados, aunque no haga falta.
0
K
8
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Una ducha caliente por la mañana va de fabula, yo no soy persona sin ducha y cafe
www.youtube.com/watch?v=N2w-SZsVdng
Minuto 9