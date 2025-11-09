edición general
Cada año salen del país 15.800 millones de euros: el dinero de los inmigrantes, un agujero negro para la economía nacional [FR]

Cada año salen del país 15.800 millones de euros: el dinero de los inmigrantes, un agujero negro para la economía nacional [FR]

Entre 2009 y 2023, según un nuevo informe del Observatorio de Inmigración y Demografía (OID) , Francia perdió 155.500 millones de euros en remesas a los países de origen de los inmigrantes. En 2023, el déficit alcanzó los 15.800 millones de euros , lo que representa el 44% del déficit total europeo .

#3 Contubernio
El cálculo de la diferencia salarial entre trabajadores migrantes y nativos, que se embolsan los empresarios, no les parece tan interesante de estudiar, por lo visto.
Porque claro, ahora los trabajadores no solo tenemos la necesidad de trabajar, sino también la obligación de gastar lo ganado donde le de la gana a otro.
Pertinax #1 Pertinax *
@Lorips_ haciendo campaña para que la Orriols no le coma la tostada a Puigdemont.
#5 pensacola
#1 para una sociedad aborregada, decir la verdad es hacer campaña
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
Una vez trabajado y pagados los impuestos los inmigrantes se llevan su dinero donde quieren. Lo único que han generado en el.pais de acogida es riqueza.

Salvo que lo quieras mirar desde una óptica racista, claro.
Dragstat #7 Dragstat *
#6 lo que quieren es tenerlo todo, y tener la ventaja de tener trabajadores inmigrantes baratitos como si fueran nacionales. La inversión en cada ciudadano desde que nace hasta que es capaz de aportar al sistema es tremendamente alta en occidente, los países occidentales han externalizado ese coste al tercer mundo, donde es muchísimo más barato, ahorrando mucho dinero. Si hicieran las cuentas bien se darían cuenta que sigue compensando desde el punto de vista económico que los ciudadanos franceses del futuro estén naciendo y creciendo en África.
Torrezzno #4 Torrezzno
Quieren trincar todo los franchutes para que no les quemen el país por no jubilarse a los 50
#8 DatosOMientes
Qué más les da, mientras paguen sus impuestos.
letra #9 letra
Qué ratas de alcantarilla son. Expolian a los países de origen desde hace siglos, pero luego se quejan de que los pobres desgraciados envíen dinero a sus familias. A estos hijos de perra es a los que habría que meter en un barco y hundirlo.
#2 Selection *
Borro que no tiene sentido.
