Cada año salen del país 15.800 millones de euros: el dinero de los inmigrantes, un agujero negro para la economía nacional [FR]

Entre 2009 y 2023, según un nuevo informe del Observatorio de Inmigración y Demografía (OID) , Francia perdió 155.500 millones de euros en remesas a los países de origen de los inmigrantes. En 2023, el déficit alcanzó los 15.800 millones de euros , lo que representa el 44% del déficit total europeo .
Porque claro, ahora los trabajadores no solo tenemos la necesidad de trabajar, sino también la obligación de gastar lo ganado donde le de la gana a otro.
Salvo que lo quieras mirar desde una óptica racista, claro.