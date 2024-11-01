·
Cachorros de lince en la ciudad de Córdoba después de 50 años
Transéuntes han captado a varias crías entre la zona de Las Ermitas y El Patriarca
córdoba
,
lince
,
50
,
años
4 comentarios
#1
Free_palestine
He dudado entre publicarla aquí o en el sub de OYOYOY
6
K
101
#2
reivaj01
*
#1
Hombre, con esa foto pocas dudas había.
Edito para comentar que no sabía que los linces se acercasen tanto al hombre.
3
K
45
#3
themarquesito
#1
Esa foto es material de primera para OYOYOY
2
K
46
#4
Givetuban
#1
OYOYOY !
1
K
26
Edito para comentar que no sabía que los linces se acercasen tanto al hombre.