BYD desplegará su propia red de cargadores en España para aumentar la presión sobre Tesla

El gigante chino de vehículos eléctricos e híbridos enchufables prepara una red de 200 cargadores ultrarrápidos en la Península Ibérica que estará completamente operativa a finales de 2026 o en la primera mitad de 2027. La red de supercargadores de Tesla, con 88 estaciones Supercharger y más de 900 puntos de recarga rápida y ultrarrápida en España, es una de las principales ventajas competitivas de Tesla respecto a otros fabricantes de vehículos eléctricos, que carecen de infraestructura de recarga propia, salvo en casos muy concretos.

#23 Grahml
#16 Pudiera ser porque no lleva el led indicador de carga, con el símbolo Tesla.
#22 Grahml
#17 Pero precisamente, al estar abierto a todos los fabricantes, los V4 perfectamente pueden ser usados por los vehículos de arquitectura 800V.

En EEUU es la "exitosa" Cybertruck, la que tiene arquitectura 800V.

Pickup muy útil actualmente en EEUU para dispararla y probar su blindaje o para quemarla, sólo por diversión y joder al nazi CEO de turno.
#4 Pixmac
¿Para aumentar la presión sobre Tesla? BYD no piensa en Tesla. Si van a poner cargadores propios es para dar soporte a la tecnología de 800V de sus nuevos modelos de gama alta, alguno de los cuales podría llegar a 1000kW.
#10 Grahml
#4 Los cargadores V4 de Tesla soportan la arquitectura 800V de los vehículos que la dispongan.

En eso Tesla está perfectamente adaptado.
Harkon #17 Harkon
#10 Y la curiosidad es que todos los Teslas en España son de arquitectura de 400V xD
#21 Pixmac
#10 Los soportan pero su potencia máxima no llega ni a la mitad de lo que pueden conseguir los cargadores más potentes de BYD. Una cosa es que sean compatibles y otra que ofrezcan las mismas prestaciones.
Priorat #12 Priorat
#4 Ya hay actualmente bastantes cargadores de 800V. Por ejemplo, la mayoría de los de Zunder, todos los Ionity... Además un coche de 800V puede cargar a 400V aunque, obviamente, no a la velocidad de 800V. Y hay alguna marca más con 800V hoy. El Hyundai Ioniq 5, el 6 y el 9 van a 800V.
Harkon #19 Harkon
#12 Y los XPeng G6 nuevos
calde #1 calde
Pero digo yo, para un usuario de un vehículo eléctrico no será mejor poder usar redes genéricas que depender de la red de la propia marca???

Estándares, por favor! estándares!!!

:wall:
#3 Popsandbangs
#1 #2 lo más lógico sería eso pero luego resulta que los cargadores de la empresa X van bien y los de la otra están rotos la mitad de las veces y, al no ser algo estatal, no tienen por qué funcionar todos igual de mal
Priorat #11 Priorat
#1 Ya hay un estándas. El CCS para carga rápida y el Tipo 2 para lenta.

Este es otro tema es tener su propia red de recarga. No tiene nada que ver con los estándares muy bien establecidos en todos los coches europeos.
#13 Grahml
#5 Básicamente repitiendo lo que comentan #9 y #11, sí, en Europa existe un conector estándar y universal, igual que pasa con el USB-C.

Para carga rápida (DC): el estándar es CCS2.

Para carga lenta/AC: el estándar es Type 2.


Todos los coches modernos, BYD, Tesla y cualquier otra marca, usan esos conectores aquí, así que son compatibles entre sí sin problema.


Hace unos años no estaba tan estandarizado. Algunas marcas como Kia o Nissan usaban CHAdeMO para carga rápida, pero hoy casi todo el…  media   » ver todo el comentario
Harkon #15 Harkon *
#1 #2 Los puedes usar igualmente, pero salen más caros, Tesla tiene los suyos propios pero puedes cargar un BYD en la red de Tesla por ejemplo. Simplemente si es un tesla te sale entre 20 y 45 centimos (depende de cual) y si no eres de Tesla y eres otro te sube a 60 centimos el Kw.

Por otro lado los conectores son iguales para todos. como apunta #11 y #13

Esta red de cargadores es para si tienes un Denza o BYD que te sea más barato cargar en ellos.
Harkon #16 Harkon
#13 Por cierto, el puerto de carga que pones en la foto es de un Model 3, diría que el Highland
Tarod #14 Tarod *
#1 #2 cualqiera puede usar tesla. Y Tesla puede usar el resto. No hay problema.
Pero Tesla funcionan de lujo y están estratégicamente colocados.
kevers #2 kevers
Entonces cada marca de coche va a tener sus propios cargadores, o esto cómo va.
#20 Grahml *
#2 No.

Poniendo el ejemplo de Tesla o Ionity, que son las más extendidas en Europa.

En los comienzos y hasta no hace tanto tiempo, sólo los Tesla podían cargar en los cargadores Tesla.
Hará unos 3 o 4 años, Tesla permitió cargar otras marcas pagando una suscripción mensual.

Ionity por ejemplo siempre permitió cargar todos los vehículos, dando ventajas de precio más baratos o promociones por kWh a marcas como Kia, BMW, Mercedes, grupo Volkswagen.

Creo que recientemente en Ionity,…   » ver todo el comentario
#7 Firnas
De momento todos los cargadores funcionan con todas las marcas, aunque no al mismo precio. De todos modos es mucho más barato cargar en casa. Los supercargadores solo en viajes largos.
#18 abogado_del_diablo
Está por ver si, con esos cargadores de 1 MW, se encargarán ellos de suministrar esa burrada de potencia con baterías de respaldo o esperan que se los sirva Endesa o Ibertrola. Como referencia, los más habituales de Tesla en España son de la cuarta parte de potencia.
En cualquier caso, muy interesante la carga dual de los modelos Han y Tang: sin esperar años a que aumente la potencia de carga de la red, desde hoy mismo y aprovechando que en muchos sitios hay dos puntos de recarga vacíos consecutivos, cargas al doble de potencia.
O los conectas a dos cargadores lentos y cargas más barato casi a la velocidad del rápido.
#5 pozz
Me acaba de surgir una duda, como en los dispositivos electronicos con el USB C, el conector del cargador para coches es universal?
#8 Firnas
#5 para la mayoría si.
emegece #9 emegece *
#5 hay 3 tipos básicamente. 1 de ellos creo que ya obsoleto que tenían los eléctricos de hace 8-10 años. Los otros 2, que se complementan, sirven para carga en CA y en CC

Edito. Io de que se complementan me refiero que se conectan en el mismo conector, pero el de CC es más grande y tiene conectores exclusivos. Son el tipo2 y el ccs2
ChatGPT #6 ChatGPT *
Jajaj, vaya tontos los de Biguaidi!!!

www.meneame.net/story/desfase-espanola-tenemos-demasiados-puntos-carga

Pobre chinos, ni idea tienen De estas cosas
