BYD desplegará su propia red de cargadores en España para aumentar la presión sobre Tesla

El gigante chino de vehículos eléctricos e híbridos enchufables prepara una red de 200 cargadores ultrarrápidos en la Península Ibérica que estará completamente operativa a finales de 2026 o en la primera mitad de 2027. La red de supercargadores de Tesla, con 88 estaciones Supercharger y más de 900 puntos de recarga rápida y ultrarrápida en España, es una de las principales ventajas competitivas de Tesla respecto a otros fabricantes de vehículos eléctricos, que carecen de infraestructura de recarga propia, salvo en casos muy concretos.