BYD desplegará su propia red de cargadores en España para aumentar la presión sobre Tesla

El gigante chino de vehículos eléctricos e híbridos enchufables prepara una red de 200 cargadores ultrarrápidos en la Península Ibérica que estará completamente operativa a finales de 2026 o en la primera mitad de 2027. La red de supercargadores de Tesla, con 88 estaciones Supercharger y más de 900 puntos de recarga rápida y ultrarrápida en España, es una de las principales ventajas competitivas de Tesla respecto a otros fabricantes de vehículos eléctricos, que carecen de infraestructura de recarga propia, salvo en casos muy concretos.
Estándares, por favor! estándares!!!
Este es otro tema es tener su propia red de recarga. No tiene nada que ver con los estándares muy bien establecidos en todos los coches europeos.
Para carga rápida (DC): el estándar es CCS2.
Para carga lenta/AC: el estándar es Type 2.
Todos los coches modernos, BYD, Tesla y cualquier otra marca, usan esos conectores aquí, así que son compatibles entre sí sin problema.
Hace unos años no estaba tan estandarizado. Algunas marcas como Kia o Nissan usaban CHAdeMO para carga rápida, pero hoy casi todo el… » ver todo el comentario
Por otro lado los conectores son iguales para todos. como apunta #11 y #13
Esta red de cargadores es para si tienes un Denza o BYD que te sea más barato cargar en ellos.
Pero Tesla funcionan de lujo y están estratégicamente colocados.
Poniendo el ejemplo de Tesla o Ionity, que son las más extendidas en Europa.
En los comienzos y hasta no hace tanto tiempo, sólo los Tesla podían cargar en los cargadores Tesla.
Hará unos 3 o 4 años, Tesla permitió cargar otras marcas pagando una suscripción mensual.
Ionity por ejemplo siempre permitió cargar todos los vehículos, dando ventajas de precio más baratos o promociones por kWh a marcas como Kia, BMW, Mercedes, grupo Volkswagen.
Creo que recientemente en Ionity,… » ver todo el comentario
En cualquier caso, muy interesante la carga dual de los modelos Han y Tang: sin esperar años a que aumente la potencia de carga de la red, desde hoy mismo y aprovechando que en muchos sitios hay dos puntos de recarga vacíos consecutivos, cargas al doble de potencia.
O los conectas a dos cargadores lentos y cargas más barato casi a la velocidad del rápido.
Edito. Io de que se complementan me refiero que se conectan en el mismo conector, pero el de CC es más grande y tiene conectores exclusivos. Son el tipo2 y el ccs2
