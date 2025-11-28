Desfase a la española: tenemos demasiados puntos de carga para tan poco coche eléctrico

España cuenta con un punto de repostaje por cada 9 vehículos, un ratio mejor incluso que el de China, pero con un número y un porcentaje de eléctricos muy inferior al de la mayoría de países
Cuantos puntos de carga hay por km2? Que distancia hay entre dos puntos de carga de potencia media? (spoiler, en la srutas que he mirado, como 100-150 km, con un mg4 o un kia ev3 tienes que parar con la batería al 30-40% porque no llegas al… » ver todo el comentario