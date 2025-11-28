edición general
Desfase a la española: tenemos demasiados puntos de carga para tan poco coche eléctrico

España cuenta con un punto de repostaje por cada 9 vehículos, un ratio mejor incluso que el de China, pero con un número y un porcentaje de eléctricos muy inferior al de la mayoría de países

#2 Ferroviman *
El indicador mal sacado del día. No puedes ver la cantidad de puntos de carga por coche eléctrico. Un país con 5 coches eléctricos y 1 punto de carga nos doblará en esta mierda de valor pero nadie se compraría un coche eléctrico porque no lo podría usar.

Cuantos puntos de carga hay por km2? Que distancia hay entre dos puntos de carga de potencia media? (spoiler, en la srutas que he mirado, como 100-150 km, con un mg4 o un kia ev3 tienes que parar con la batería al 30-40% porque no llegas al…   » ver todo el comentario
enochmm #4 enochmm
Espera, vamos a traer primero los coches y luego pensamos en lo de los cargadores :palm:
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
No se....
Andreham #3 Andreham
Viendo lo fácil que es que te paguen para mentir sin tener que comparar datos ni siquiera hacer un "esfuerzo" de que el mensaje que dices tenga sentido, dan ganas de montarse un periódico.
