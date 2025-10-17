edición general
Buses chinos impulsan la primera flota 100% eléctrica de transporte público en Sudamérica: el caso de Copiapó

Buses chinos impulsan la primera flota 100% eléctrica de transporte público en Sudamérica: el caso de Copiapó

Con 121 vehículos fabricados por la empresa china King Long, Chile marca un nuevo hito en la cooperación tecnológica con China y lidera la electromovilidad urbana en la región. En el oasis de Copiapó, en pleno corazón del desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo, comenzó a operar este jueves la primera flota de transporte público 100% eléctrica de Sudamérica, compuesta por 121 buses fabricados por la empresa china King Long.

| etiquetas: copiapó , chile , electromovilidad , buses eléctricos
¿El desierto de Atacama es el mismo donde se acumulan miles de toneladas de ropa? Más que nada porque mucho bus eléctrico pero lo que tienen en ese desierto es una verguenza a nivel mundial que no deberían permitir.

- Esa gran mancha que se ve desde el espacio es ropa sin vender tirada al desierto de Atacama
www.meneame.net/story/esa-gran-mancha-ve-desde-espacio-ropa-sin-vender

- "Hemos transformado nuestra ciudad en el basurero del mundo": el

…   » ver todo el comentario
