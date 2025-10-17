Buses chinos impulsan la primera flota 100% eléctrica de transporte público en Sudamérica: el caso de Copiapó

Con 121 vehículos fabricados por la empresa china King Long, Chile marca un nuevo hito en la cooperación tecnológica con China y lidera la electromovilidad urbana en la región. En el oasis de Copiapó, en pleno corazón del desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo, comenzó a operar este jueves la primera flota de transporte público 100% eléctrica de Sudamérica, compuesta por 121 buses fabricados por la empresa china King Long.