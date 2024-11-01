edición general
"Buscamos personas adictas a su trabajo": por qué algunas tecnológicas están imponiendo la jornada de 72 horas semanales

El sitio web de contratación es llamativo, está repleto de fotos de jóvenes trabajadores felices y adornado con mini eslóganes optimistas como "velocidad de locos", "curiosidad infinita" y "obsesión por el cliente". Si se lee un poco más abajo, hay promesas de numerosas ventajas: remuneración competitiva, comidas gratis, membresía gratuita al gimnasio, atención médica y dental gratuita, etc. Pero luego viene la trampa.

ahotsa #1 ahotsa *
Esclavitud siglo 21 para idiotas que sueñan con ser esclavistas.
Dakaira #5 Dakaira
#1 Home no!!!
Para ser un ganador, un triunfador, un máquina!
Un hombre hecho a si mismo. Un espíritu libre del capital...

No lo entendéis porque tenéis envidia.


(Porsiaca :troll: )
lonnegan #6 lonnegan *
#1 Menos mal que la IA los iba a echar a todos al paro, joder que poquito se trabaja desde que existe la IA xD
antesdarle #11 antesdarle
#1 y por eso tú no tienes el lambo. Con tu fucking panza y tu fucking sueldo mileurista. Masivo bro :take:
#12 Beltza01
#1 O para gente que necesita escapar de la pobreza o de sus deudas estudiantiles.
jonolulu #4 jonolulu
Lo mejor de todo es que ahorras todo el sueldo porque no tienes tiempo ni para gastar
ahotsa #8 ahotsa
#4 Versión moderna de las minas donde los mineros vivían en viviendas en el mismo entorno y con un único economato... el del dueño de la mina.

Pero ahora son idiotas, porque esa gente tiene otras opciones y los mineros eran pobres con una baja esperanza de vida.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
una empresa tecnológica con sede en Nueva York que vende sistemas basados en inteligencia artificial que permiten a los empleadores supervisar a los representantes de ventas cuando están fuera de la oficina

Lo de las empresas de IA que te dicen que la IA mejorará mucho la productividad y que a la vez te dicen que hay que trabajar 72 horas para ser productivos es una cosa para prenderle fuego a alguien.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
El capitalismo no se levanta solo
#2 tyrrelco
Venga, que la fortuna del amo no se crea sola...
#10 Beltza01
Casi tan ridículo como tener un gimnasio gratis al que no vas a poder acudir es tener comidas gratis para que no te levantes de tu puesto de trabajo. Y lo de estar feliz mientras trabajas así suena casi a que hay barra libre de drogas en el buffet.
1 K 18
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
Leo esas "frases motivadoras" y lo único que me sale es escupir a la cara al mierda que las ha parido.
#14 Mustela
"hacer cosas increíbles y divertirse mucho mientras lo hacen"

Si te diviertes sumiéndote 72h a la semana, lamento de todo corazón comunicarte que te enfrentas a la "no-vida". Deberías ganar muchísimo dinero haciendo esa jornada de basura. 72h que "se puede llegar hasta las 100 horas cuando se está cerrando un acuerdo importante" se pagan con salud y arrebatándotelas a tu vida privada.

"Personalmente, creo que poder trabajar 996 es una gran bendición", encima este ha salido adorador, vamos, toda la pinta de religioso, quienes más suelen caer en este tipo de abusos. ¡Desvívete por tu superior, el amo del cortijo! xD Si Lenin levantara cabeza...
JackNorte #15 JackNorte
Hay que trabajar mas porque la ia no duerme y hay que entrenarla, cuuando este entrenada la puta calle. xD
#13 diablos_maiq
Siga buscando :troll:
