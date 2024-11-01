"Buscamos personas adictas a su trabajo": por qué algunas tecnológicas están imponiendo la jornada de 72 horas semanales

El sitio web de contratación es llamativo, está repleto de fotos de jóvenes trabajadores felices y adornado con mini eslóganes optimistas como "velocidad de locos", "curiosidad infinita" y "obsesión por el cliente". Si se lee un poco más abajo, hay promesas de numerosas ventajas: remuneración competitiva, comidas gratis, membresía gratuita al gimnasio, atención médica y dental gratuita, etc. Pero luego viene la trampa.
| etiquetas: jornada 72 horas , rilla
Para ser un ganador, un triunfador, un máquina!
Un hombre hecho a si mismo. Un espíritu libre del capital...
No lo entendéis porque tenéis envidia.
(Porsiaca )
Pero ahora son idiotas, porque esa gente tiene otras opciones y los mineros eran pobres con una baja esperanza de vida.
Lo de las empresas de IA que te dicen que la IA mejorará mucho la productividad y que a la vez te dicen que hay que trabajar 72 horas para ser productivos es una cosa para prenderle fuego a alguien.
Si te diviertes sumiéndote 72h a la semana, lamento de todo corazón comunicarte que te enfrentas a la "no-vida". Deberías ganar muchísimo dinero haciendo esa jornada de basura. 72h que "se puede llegar hasta las 100 horas cuando se está cerrando un acuerdo importante" se pagan con salud y arrebatándotelas a tu vida privada.
"Personalmente, creo que poder trabajar 996 es una gran bendición", encima este ha salido adorador, vamos, toda la pinta de religioso, quienes más suelen caer en este tipo de abusos. ¡Desvívete por tu superior, el amo del cortijo! Si Lenin levantara cabeza...