Buenos Muchachos: ¿La mejor Película de Mafia?

Buenos Muchachos: ¿La mejor Película de Mafia?  

Goodfellas, un paseo inolvidable por el mundo del crimen.

3 comentarios
#2 omega7767
peliculón. Además de estas películas que no conocía y no tenía muchas expectativas y la ves y te deja anonadado
Javier_Forteza #1 Javier_Forteza
Que asco le cogí a Joe Pesci por esa película y Casino.
Hizo tan bien su papel de psicópata que le cogí manía
aunque es un pedazo de actor que siempre me ha gustado...
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
#1 disculpa, ¿es tuya esta pluma?
