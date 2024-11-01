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Budanov: la movilización seguirá siendo necesaria mientras dure la guerra [UKR]

Budanov: la movilización seguirá siendo necesaria mientras dure la guerra [UKR]

El jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Kirilo Budanov, se ha pronunciado sobre los posibles cambios en materia de movilización y en el funcionamiento de los centros territoriales de reclutamiento (CTR). Según él, mientras la guerra continúe, no es posible resolver estos problemas de forma radical. Así lo ha comunicado Kirilo Budanov en una reunión del CEO Club Ukraine, según informa una corresponsal de Suspilne.

| etiquetas: budanov , movilizacion , conscripcion , voluntarios forzoso
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9 comentarios
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javibaz #2 javibaz
¿Cuantos familiares suyos han sido reclutados?
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#4 candonga1
#2 Tantos como los familiares de Trump.

:-D
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Picho #6 Picho
#2 contando sus hijos y sus amigos?
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Supercinexin #8 Supercinexin
#6 También puedes sumar sus socios de negocios con sus hijos y amigos. El resultado seguiría siendo 0.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel *
"Армії потрібен людський капітал. Людський ресурс через те, що війна вже триває 12,5 року і 4 з гаком роки повномасштабного вторгнення. А люди дивляться телевізор і дивляться Інтернет, Telegram і так далі — не сильно хочуть йти воювати. А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть — їх доведеться мобілізувати", — сказав Кирило Буданов.
наголосив…   » ver todo el comentario
3 K 63
#3 Adam22 *
Ah, estos nazis pro-rusos, siempre tan preocupados por los ucranianos que puedan morir. Claro está, culpa de Kiev, Washington o de cualquiera menos de quienes están invadiendo el país para imponer sus intereses a sangre y fuego. Que diferencia con los hilos sobre Irán, ahí no se ve a nadie diciendo de forma no irónica que se rindan ya para evitar que los sionistas los maten. :roll:
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#5 DenisseJoel
#3 Si los iraníes se rinden, ¿les van a perdonar la vida?
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suppiluliuma #9 suppiluliuma
#5 Si los ucranianos se rinden, ¿les van a perdonar la vida?
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Picho #7 Picho
#3 me la suda... Quién muere no es familia o amigos tuyo.
Hasta las narices de unos y otros... De los que tocaron las narices al matón y del matón porque ellos no pagan las consecuencias.
Si tan a favor está la gente de defender su país que el reclutamiento sea voluntario y si es obligatorio primero que vayan los políticos y sus familias
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menéame