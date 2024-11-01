Budanov: la movilización seguirá siendo necesaria mientras dure la guerra [UKR]

El jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Kirilo Budanov, se ha pronunciado sobre los posibles cambios en materia de movilización y en el funcionamiento de los centros territoriales de reclutamiento (CTR). Según él, mientras la guerra continúe, no es posible resolver estos problemas de forma radical. Así lo ha comunicado Kirilo Budanov en una reunión del CEO Club Ukraine, según informa una corresponsal de Suspilne.