Brutal ataque grabado contra varios policías nacionales en La Cubierta de Leganés
Un hombre de nacionalidad colombiana, de 26 años, ha sido detenido de madrugada este sábado, 8 de febrero de 2026.
|
etiquetas
:
madrid
,
leganés
,
policía
9 comentarios
#2
Meneanauta
En el vídeo lo que se ve es un brutal ataque, sí. Pero de los policías al energúmeno que les lanza un adoquín.
4
K
63
#9
javic
#2
Ni siquiera. Le bajan rápido la borrachera, poco más.
0
K
10
#1
cenutrios_unidos
Se investiga. Y si se le encuentra culpable. Un avión y que lo aguanten en su país. Fácil y sencillo.
3
K
35
#4
Meneanauta
*
#1
En el vídeo se ve que está detenido y ablandado cual pulpo a la gallega.
0
K
19
#5
silvano.jorge
En el video lo que se ve es a un tipo lanzar un ladrillo y a una veintena de policías aporreando y deteniendo a tres personas.
Menudo titular sensacionalista.
2
K
32
#6
DayOfTheTentacle
Lo del ladrillo es cierto. Lo otro es al revés.
1
K
21
#3
k3ym4n
Lanza un adoquín y salen 5 policías heridos . Ufff.. impresionante. Tenemos a la policía de aquí muy mal acostumbrada . Menos mal.que viene gente a darles vidilla . Que para dar hostias por pedir sanidad y educación ya las dan rápido
0
K
7
#7
Tunguska08Chelyabinsk13
#3
Es por el cráter.
0
K
13
#8
yukatan
#3
yo si tuviera un equipo de bolos lo llamaba rápido...... con un solo adoquín da a 5, vaya crack
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
Menudo titular sensacionalista.