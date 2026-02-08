edición general
7 meneos
205 clics
Brutal ataque grabado contra varios policías nacionales en La Cubierta de Leganés

Brutal ataque grabado contra varios policías nacionales en La Cubierta de Leganés

Un hombre de nacionalidad colombiana, de 26 años, ha sido detenido de madrugada este sábado, 8 de febrero de 2026.

| etiquetas: madrid , leganés , policía
7 0 3 K 38 actualidad
9 comentarios
7 0 3 K 38 actualidad
Meneanauta #2 Meneanauta
En el vídeo lo que se ve es un brutal ataque, sí. Pero de los policías al energúmeno que les lanza un adoquín.
4 K 63
#9 javic
#2 Ni siquiera. Le bajan rápido la borrachera, poco más.
0 K 10
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Se investiga. Y si se le encuentra culpable. Un avión y que lo aguanten en su país. Fácil y sencillo.
3 K 35
Meneanauta #4 Meneanauta *
#1 En el vídeo se ve que está detenido y ablandado cual pulpo a la gallega.
0 K 19
silvano.jorge #5 silvano.jorge
En el video lo que se ve es a un tipo lanzar un ladrillo y a una veintena de policías aporreando y deteniendo a tres personas.
Menudo titular sensacionalista.
2 K 32
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Lo del ladrillo es cierto. Lo otro es al revés.
1 K 21
#3 k3ym4n
Lanza un adoquín y salen 5 policías heridos . Ufff.. impresionante. Tenemos a la policía de aquí muy mal acostumbrada . Menos mal.que viene gente a darles vidilla . Que para dar hostias por pedir sanidad y educación ya las dan rápido
0 K 7
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Es por el cráter.
0 K 13
#8 yukatan
#3 yo si tuviera un equipo de bolos lo llamaba rápido...... con un solo adoquín da a 5, vaya crack
0 K 7

menéame