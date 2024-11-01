edición general
Bruselas pide que se reduzcan al máximo los impuestos sobre la luz: así afectaría a España

La Comisión quiere que los Estados miembros apliquen una reducción drástica de la carga fiscal sobre la electricidad, con el objetivo de abaratar las facturas de hogares y empresas y acelerar la descarbonización de la economía. Justifica esta urgencia por la creciente brecha de precios con potencias como China o EEUU. En el centro de esta estrategia se encuentra el empleo de todas las flexibilidades legales para llevar el Impuesto Especial sobre la Electricidad a su mínima expresión. También pone el foco en reducir el IVA.

Comentarios destacados:    
#1 Pitchford *
También proponen trasladar las primas a las energías renovables y la cogeneración fuera del recibo de la luz para que sean financiadas directamente por los presupuestos generales o mediante nuevos gravámenes sobre el uso de combustibles fósiles. Si se aplican todas estas recomendaciones la reducción del precio de la electricidad sería muy importante, salvo que suba el precio del mercado mayorista..
3 K 41
ipanies #3 ipanies
#1 Y porque no proponen que, ya que este es un sector estratégico fundamental, pase directamente al control de los estados??
Porque trabajan para las grandes empresas, no para los europeos.
2 K 44
#4 flixter
#1 no me lo creo. Me apuesto un sugus a que en menos de dos semanas los precios han aumentado hasta compensar esas reducciones.
4 K 60
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Imposible, eso nunca pasaría en España. xD xD
1 K 25
#7 Pitchford
#4 Para asegurar que este alivio llegue realmente al bolsillo del ciudadano, la Comisión sugiere que los Estados establezcan obligaciones de transparencia para las comercializadoras, vigilando que las rebajas fiscales se trasladen íntegramente al precio final.
1 K 26
carakola #12 carakola
#7 Prometer hasta meter... la realidad la disfrutamos los votantes y los abstencionistas.
0 K 17
reivaj01 #15 reivaj01
#4 ¿Por qué crees que esperarán 2 semanas pudiendo compensarlas al instante?
1 K 21
jonolulu #13 jonolulu
Hay que compensar que el gas de EEUU nos sale mas caro bajando impuestos...
1 K 31
carakola #14 carakola
#13 Parece que lo que quieren asegurar son los beneficios privados.
1 K 31
#16 El_dinero_no_es_de_nadie
#13 Pero si el gas está más barato que nunca.
Antes de la invasión en agosto de 2021 estaba a 90 € y ahora está a 32 €
tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas

Llevas dos años de desfase, el gas bajó a finales de 2023 y no te has enterado xD
1 K 26
jonolulu #17 jonolulu
#16 Y el argelino y ruso aún más barato ;)
0 K 14
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Aquí harán lo contrario,que ya sabemos quienes mandan en este cortijo
1 K 22
erperisv #11 erperisv
jajaja, bajar impuestos dicen.
0 K 11
#10 F.c.r *
#9 Pero a lo grande, ponemos la cama, el culo y el colchón ...:troll:
0 K 10
DonNadieSoy #8 DonNadieSoy
Vaya vaya.... cuando le interesa a Alemania... se hace lo que haga falta.
0 K 10
#5 F.c.r *
Pues cómo va a afectar a España, pues simple, transfiriendo el dinero del ahorro en impuestos, al bolsillo de unos pocos
0 K 10
founds #9 founds
#5 como ahora :troll:
0 K 7

