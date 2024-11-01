Bruselas pide que se reduzcan al máximo los impuestos sobre la luz: así afectaría a España

La Comisión quiere que los Estados miembros apliquen una reducción drástica de la carga fiscal sobre la electricidad, con el objetivo de abaratar las facturas de hogares y empresas y acelerar la descarbonización de la economía. Justifica esta urgencia por la creciente brecha de precios con potencias como China o EEUU. En el centro de esta estrategia se encuentra el empleo de todas las flexibilidades legales para llevar el Impuesto Especial sobre la Electricidad a su mínima expresión. También pone el foco en reducir el IVA.