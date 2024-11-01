Bruselas pide que se reduzcan al máximo los impuestos sobre la luz: así afectaría a España

La Comisión quiere que los Estados miembros apliquen una reducción drástica de la carga fiscal sobre la electricidad, con el objetivo de abaratar las facturas de hogares y empresas y acelerar la descarbonización de la economía. Justifica esta urgencia por la creciente brecha de precios con potencias como China o EEUU. En el centro de esta estrategia se encuentra el empleo de todas las flexibilidades legales para llevar el Impuesto Especial sobre la Electricidad a su mínima expresión. También pone el foco en reducir el IVA.
Porque trabajan para las grandes empresas, no para los europeos.
Imposible, eso nunca pasaría en España.
Antes de la invasión en agosto de 2021 estaba a 90 € y ahora está a 32 €
tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas
Llevas dos años de desfase, el gas bajó a finales de 2023 y no te has enterado