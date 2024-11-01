Bruselas intenta contestar a la "intimidación" de Trump sobre Groenlandia pero se topa con los tratados de la OTAN y de la propia UE

Trump quiere la isla más grande del mundo "por razones de seguridad", dice, y está dispuesto a 'adquirirla', con una batería de opciones sobre la mesa en la que no se descarta ni la incursión militar ni una anexión propiamente dicha, ni tampoco la "compra" de la misma. En el otro lado, Dinamarca, país del que depende el territorio, y la UE, que ya ve esto como un ataque directo por parte del que hasta hace muy poco era su principal aliado.