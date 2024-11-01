edición general
Bruselas intenta contestar a la "intimidación" de Trump sobre Groenlandia pero se topa con los tratados de la OTAN y de la propia UE

Trump quiere la isla más grande del mundo "por razones de seguridad", dice, y está dispuesto a 'adquirirla', con una batería de opciones sobre la mesa en la que no se descarta ni la incursión militar ni una anexión propiamente dicha, ni tampoco la "compra" de la misma. En el otro lado, Dinamarca, país del que depende el territorio, y la UE, que ya ve esto como un ataque directo por parte del que hasta hace muy poco era su principal aliado.

#3 Cuchifrito
Ah, que hay un papel que dice que no pueden, que mala suerte...
Y que mala suerte que a Trump lo que pone en los papeles de la sude.
tul #1 tul
ya comienza el control de daños en la """prensa libre"""
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Y? Los gringos se han pasado todos los tratados y todo el derecho internacional por el forro de los cojones, por lo que los tratados de OTAN y la UE son papel mojado en este nuevo escenario.
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Ah vale, entonces no hagamos nada, que los tratados nos protegen.
#2 BurraPeideira_
Dicen que la culpa es de Trump que está loco y va por libre, pero con las anteriores administraciones ya había la intención de dañar a Europa en todo lo que pudieran. Trump lo lleva todo al absurdo y de cara, pero los de antes de Trump y los que vengan después no verán a Europa como un aliado y mucho menos como un socio de igual a igual. En el mejor de los casos como un territorio subordinado a sus intereses
Y con los políticos que tenemos lo raro sería que nos vieran de otra forma.
#6 okeil
Ah, ya, que en las invasiones, los tratados internacionales obligan al invadido a no defenderse. Yo ya sabía que lo del 20ayusos no era normal, pero ahora ya veo que es que son gilipollas del todo o se creen que la gente lo es,
