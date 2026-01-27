·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9700
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
5740
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
7453
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
4825
clics
Repetir palabras no es hablar
6016
clics
Cachondeo con esta 'entrevista' de Vito Quiles a Ayuso en Fitur: "Joder, la has puesto contra las cuerdas"
más votadas
498
Feijóo pide que Puente dimita porque el Gobierno "nos ha llenado de datos" y el choteo es épico: "Dimisión por exceso de información. La primera vez que lo oigo"
532
Agentes de ICE están aplastando deliberadamente los testículos de niños y hombres en un centro de tortura de Texas (EN)
508
Carlos Mur implica a la cúpula de la Consejería de Sanidad de Ayuso en la creación de los protocolos de las residencias
216
España logra rebajar la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 18 años
341
Feijóo, no me engañas: demostré en el Congreso siete años de abandono ferroviario del PP
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
1
clics
Bruselas exige a google que abra su sistema Android a las IAs de otras empresas
Bruselas ha dado 6 meses a Alphabet para abrir su sistema para que otras empresas puedan implementar su IA dentro del sistema operativo Android.
|
etiquetas
:
bruselas
,
google
,
alphabet
,
android
,
ia
,
multa
2
0
0
K
16
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
16
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Seat127
Lo qué tendría que obligar la UE es a que no se instale automáticamente y que tengas que aprobar que se instale.
1
K
24
#2
jonolulu
#1
A eso venía
0
K
16
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente