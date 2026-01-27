edición general
Bruselas exige a google que abra su sistema Android a las IAs de otras empresas

Bruselas ha dado 6 meses a Alphabet para abrir su sistema para que otras empresas puedan implementar su IA dentro del sistema operativo Android.

#1 Seat127
Lo qué tendría que obligar la UE es a que no se instale automáticamente y que tengas que aprobar que se instale.
jonolulu #2 jonolulu
#1 A eso venía
