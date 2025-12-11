Bruselas aprueba la primera central nuclear de Polonia con participación de empresas españolas

La Comisión Europea autoriza la financiación estatal del primer gran proyecto de Polonia con tres reactores, que generará 3.750 MW de potencia. El proyecto polaco contempla tres unidades del diseño AP1000; los estudios ambientales y de localización citan una huella estimada de hasta 5,9 km² para la ubicación total del complejo, si bien las obras preliminares y zonas asociadas a la fase inicial ocupan áreas menores (unas 330 hectáreas). El calendario oficial apunta a iniciar la primera construcción en 2028 y a completar las unidades a lo largo d