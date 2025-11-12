El Gobierno lanza nuevas líneas de ayudas europeas por 2.000 millones a la descarbonización y competitividad industrial

De acuerdo con los datos del Ministerio, la partida más cuantiosa irá a parar a reforzar la cadena de valor, en torno a 1.000 millones de €.

De ellos, entre 300 y 350 millones € irán a la cadena de valor de la fotovoltaica, la eólica, los electrolizadores, la bomba de calor, la eficiencia energética, los biocombustibles y las tecnologías transformadoras.

Otros 200 millones estarán enfocados a adaptar las infraestructuras portuarias para desarrollar tecnologías renovables como la eólica 'offshore', mientras que entre 300 y 450 millones recaerán