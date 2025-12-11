edición general
2 meneos
8 clics
La Comisión Europea financiará la primera central nuclear de Polonia

La Comisión Europea financiará la primera central nuclear de Polonia  

La Comisión Europea ha aprobado un paquete de ayudas para la construcción y posterior explotación de la primera central nuclear de Polonia, declarándolo compatible con las normas sobre ayudas estatales de la UE. El Gobierno ha conseguido fondos para la construcción de la primera central nuclear de Polonia, con un coste de unos 192.000 millones de zlotys (45.400 millones de euros)

| etiquetas: comision , europea , financia , central nuclear , polonia
2 0 0 K 35 politica
16 comentarios
2 0 0 K 35 politica
Nómada_sedentario #1 Nómada_sedentario
Limpia y barata...
4 K 74
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Y sin residuos peligrosos, que son de pronta eliminación.
1 K 40
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#1 #5 #7 espérate que eso es el dinero inicial, no se porque me da que la cifra acabará siendo mucho mayor
1 K 36
Nómada_sedentario #11 Nómada_sedentario
#10 ni lo dudes. La experiencia de otros casos apunta en esa dirección.
0 K 10
sotillo #7 sotillo
#1 Menuda cantidad de sobres
0 K 10
Supercinexin #8 Supercinexin
El amor que los fachas sienten por lo nuclear es digno de estudio.
3 K 68
#15 pirat
#8 Defiendo la resignificación del hipogeo de Cuelgamuros como almacén de residuos nucleares.
De paso los madrilis se corresponsabilizarían con la energía que no producen, tanto consumen y además les beneficia económicamente ( la mitad del iva del estado se recauda allí...)
0 K 9
#3 Chuache_cientifico
Perfecta como escenario para el intercambio de disparos con soldados rusos.
2 K 43
#4 tierramar *
www.bbc.com/mundo/articles/cly54vlvr0do El escudo protector de la planta nuclear de Chernóbil ya no contiene la radiación por un ataque con drones, advierte la ONU . Zaporynia también éestá en una situación critica. Europa está gobernada por gente muy enferma, suicida-criminales de masas.
1 K 32
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 Lo bueno es que ellos y sus familias también lo van a sufrir, su política de hijoputismo se volverá contra ellos.
1 K 30
sotillo #9 sotillo
#6 Siembra nucleares y ya veremos quién lo recoge
0 K 10
Asimismov #13 Asimismov
#9 los mismos. Pagamos todos, perdemos todos, pero cobrar, cobran siempre los mismos.  media
0 K 12
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#9 No creo que si falla alguna quede nadie para recogerlos.
0 K 20
#14 pirat
#6 Tienen tradición, el kacynsky ya se llevó detrás a toda la tripulación y pasajeros del avión que estrelló consigo por capricho.
0 K 9
#2 tierramar
Una locura suicida. Europa ya está minada con más de 180 reactores nuclearesm más toneladas de residuos radioactivos almacenados en superficie; tanto los reactores como los almacenes de residuos son gigantescas bombas nucleares en potencia. No hacen falta bombas nucleares, para destruir Europa; sólo hace falta que caiga un dorm, misil o avion que impacten en algun reactor o almacen y equivaldria a cientos de bombas nucleares como las de Hiroshima
0 K 20
#12 luckyy
#1sobre todo barata, y eso solo la construcción.

Nos están dejando los neoliberales una Europa de lo más hermosa.
0 K 8

menéame