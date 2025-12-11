La Comisión Europea financiará la primera central nuclear de Polonia  

La Comisión Europea ha aprobado un paquete de ayudas para la construcción y posterior explotación de la primera central nuclear de Polonia, declarándolo compatible con las normas sobre ayudas estatales de la UE. El Gobierno ha conseguido fondos para la construcción de la primera central nuclear de Polonia, con un coste de unos 192.000 millones de zlotys (45.400 millones de euros)