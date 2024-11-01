Bruce Campbell (67), mítico actor de Evil Dead, revela que tiene cáncer y tranquiliza a sus fans: 'Pienso seguir aquí'

El actor Bruce Campbell ha comunicado públicamente que padece un cáncer “tratatable, pero no curable”, una noticia que él mismo quiso compartir antes de que empezaran a circular rumores o versiones distorsionadas sobre su estado. El actor, de 67 años, difundió el mensaje el 2 de marzo de 2026 a través de sus cuentas oficiales y dejó claro desde el primer momento que no pretende dar más detalles médicos por ahora. Su prioridad, dijo, pasa por el tratamiento y por reorganizar parte de su agenda profesional.