edición general
15 meneos
42 clics
Bruce Campbell (67), mítico actor de Evil Dead, revela que tiene cáncer y tranquiliza a sus fans: 'Pienso seguir aquí'

Bruce Campbell (67), mítico actor de Evil Dead, revela que tiene cáncer y tranquiliza a sus fans: 'Pienso seguir aquí'

El actor Bruce Campbell ha comunicado públicamente que padece un cáncer “tratatable, pero no curable”, una noticia que él mismo quiso compartir antes de que empezaran a circular rumores o versiones distorsionadas sobre su estado. El actor, de 67 años, difundió el mensaje el 2 de marzo de 2026 a través de sus cuentas oficiales y dejó claro desde el primer momento que no pretende dar más detalles médicos por ahora. Su prioridad, dijo, pasa por el tratamiento y por reorganizar parte de su agenda profesional.

| etiquetas: bruce campbell , actor , evil edad , cáncer
12 3 0 K 272 actualidad
3 comentarios
12 3 0 K 272 actualidad
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
¡Ánimo, Ash!
1 K 21
#1 malditopendejo
Klaatu Barada.......bbrrruoghdls
1 K 18
Connect #2 Connect
Me temo que si su cáncer es tratable, en Estados Unidos el problema va a ser su bolsillo. Así que será tratable hasta que su cuenta corriente no pueda seguir.
0 K 12

menéame